Acordul a fost deja realizat, iar transferul este estimat la 50 de milioane de euro, confrom L’Equipe, citează News.ro.

Atacantul spaniol Ferran Torres va deveni jucătorul lui Paris SG în următoarele zile. Supercampioana Europei și Barcelona au ajuns joi la un acord pentru transferul campionului mondial, omul care a marcat unicul gol al finalei Cupei Mondiale din 2026, cu Argentina. Ferran Torres este acum așteptat în capitala Franței pentru a fi supus controlului medical și urmează să semneze un contract pe cinci ani.

La PSG, Torres trebuie să suplinească plecările lui Goncalo Ramos (la AC Milan) și Lee Kang-In (la Atletico Madrid).

Cine este Ferran Torres

Născut pe 29 februarie 2000, în Foios (Valencia), Ferran Torres a intrat în contact cu mingea de la o vârstă fragedă. A început să joace fotbal în sală la școala EPLA, iar apoi a atras atenția academiei clubului Valencia CF. Avea doar șapte ani când a îmbrăcat pentru prima dată tricoul echipei.