Kioskul „Dagbladhandel Kiosk aan de Vrijheid” din Hoogstraten, provincia Anvers, a vândut biletul câștigător la EuroMillions, la extragerea de vineri, 3 iulie. În total, sunt 43 de câștigători belgieni, care își vor împărți suma impresionantă de 80.220.498 de euro. Reprezentanții Loteriei Naționale vorbesc despre un moment cu totul excepțional pentru acest punct de vânzare, relatează HLN.

Nu a fost făcut public cum vor fi împărțiți banii

O singură vizită la chioșcul de ziare de pe Vrijheid a schimbat pentru totdeauna viețile a 43 de belgieni. La extragerea de vineri, 3 iulie, biletul s-a dovedit a fi câștigător. Cu numerele 2, 12, 17, 25 și 39 și stelele 1 și 2, aceștia au câștigat dintr-o dată întregul jackpot, în valoare de peste 80 de milioane de euro.

Loteria Națională nu a dezvăluit cum va fi împărțit exact jackpotul între cei 43 de câștigători. Suma primită de fiecare poate varia în funcție de valoarea mizelor. Pentru a le proteja anonimatul și viața privată, identitatea acestora nu va fi făcută publică. Din acest motiv, cec-ul uriaș nu va fi înmânat câștigătorilor, ci administratorului chioșcului, în cadrul unei ceremonii programate vineri, 14 august, la ora 11:00.

Este pentru a șasea oară într-un singur an când un belgian câștigă jackpotul EuroMillions. Cu doar trei săptămâni înainte de această extragere, un belgian a câștigat cel mai mare premiu din istoria loteriei în Belgia, de aproape 175 de milioane de euro, iar în ianuarie, 21 de jucători din Zingem au câștigat împreună 123 de milioane de euro.

Șansa de a câștiga jackpotul EuroMillions este, însă, de doar 1 la 139.838.160. Cu toate acestea, în ultima perioadă, Belgia pare să aibă parte de o serie neobișnuită de câștiguri mari.