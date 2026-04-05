Medicii au decis să îl transfere la terapie intensivă.

Corespondent PRO TV: „Din păcate, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat. într-un comunicat de presă dat în această dimineață, reprezentanții Spitalului Universitar din Capitală spun că sâmbătă după-amiază au apărut aceste aritmii cardiace, adică într-adevăr bătăi neregulate ale inimii. Era internat în vineri după-amiază au apărut aceste aritmii cardiace, adică într-adevăr bătăi neregulate ale inimii. Era internat în unitatea de terapie intensivă a cardiologiei Mircea Lucescu. Inițial, cardiologii au reușit să îl stabilizeze, însă peste noapte situația s-a agravat, aritmiile au devenit severe, așa că medicii au decis că este mai bine să fie transferat în secția de anestezie și terapie intensivă, unde medicii fac tot posibilul pentru a-l ajuta.

Este internat aici, la Spitalul Universitar din Capitală, încă de duminica trecută, după ce i s-a făcut rău în baza sportivă de la Mogoșoaia. Atunci au fost tot aritmii cardiace. A fost adus cu o ambulanță SMURD aici, la Spitalul Universitar. Luni s-a făcut o coronarografie, iar în urma acestei investigații, marți a fost montat un defibrilator cardiac. Vineri trebuia să plece acasă, însă, așa cum este normal, i-au fost făcute anumite analize, iar electrocardiograma efectuată a arătat semne de infarct. Medicii au intrat din nou cu el în sala de intervenții, au făcut o nouă coronarografie, în care s-a constatat că unul dintre stenturile montate în trecut era blocat cu un cheag de sânge, așa că au fost nevoiți să intervină și să îi monteze un alt stent.

Vineri după-amiază, reprezentanții spitalului spuneau că este într-o stare stabilă, conștient și cooperant cu personalul medical, dar iată că, din păcate, starea sa de sănătate s-a agravat și acum este la terapie intensivă. Mircea Lucescu a anunțat din cauza stării de sănătate, la începutul acestei săptămâni, că se retrage de pe banca tehnică a echipei naționale de fotbal din funcția de antrenor principal. Conducea echipa națională de fotbal din august 2024”.

Mai mult, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, l-a vizitat, duminică, pe Mircea Lucescu la Spitalul Universitar. El a spus că a stat vreo cinci minute, dar că fostul selecţioner este în comă indusă şi nu poate vorbi.

„Am stat cu el puţin, vreo cinci minute, cu el care nu-mi răspunde la nimic, e normal. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e în stare indusă, probabil să ajute. M-am uitat la el şi nimic altceva. Nu pot spune nimic altceva, aş spune prostii. Nu mai este nici Marilu (n.r.- nepoata lui Mircea Lucescu) acolo, nu era nimeni, Poate era prin spital. Te dorea când un om păţeşte aşa ceva. Mai ales când ai avut relaţii cu el, prietenie. Nu pot fi nici pesimist, nici optimist, nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic. Are parte de îngrijire extraordinară, era conectat la aparate. Nu am vorbit cu niciun medic. M-a dus un asistent, m-a îmbrăcat şi m-a dus acolo. Îmi doresc să trăiască, să fie bine şi să fie lângă el. E îngrijorat şi domnul Burleanu. O să vorbesc cu el acum. Dar, ce să mai zicem? Speranţa moare ultima...”, a declarat Mihai Stoichiţă, citat de News.ro.

Starea fostului antrenor al echipei naţionale de fotbal Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, duminică noaptea el fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.

”Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de garda din secţia de cardiologie. Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă”, au anunţat duminică dimineaţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

De asemenea, Echipa Naţională a României a transmis un mesaj de însănătoşire pentru fostul selecţioner Mircea Lucescu, care se află internat la Terapie Intensivă.

”Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieţii. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generaţii şi a pus România pe harta mare a fotbalului mondial. Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia şi forţa de care aveţi nevoie. Luptaţi, domnule Lucescu!”, a scris echipa naţională a României pe pagina de Facebook.