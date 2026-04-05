Reprezentanții unității sanitare au luat această decizie după ce în noaptea de sâmbătă spre duminică s-a confruntat cu o serie de aritmii cardiace periculoase. "Luptați, domnule Lucescu!'', i-au transmis fotbaliștii naționalei.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat în câteva ore.

Corespondent PRO TV: „Mircea Lucescu era internat în unitatea de Terapie Intensivă a cardiologiei. Sâmbătă după-amiază au apărut aritmii cardiace, adică bătăi neregulate ale inimii. Inițial cardiologii au reușit să-l stabilizeze, dar în cursul nopții a făcut aritmii severe, care nu au mai răspuns la tratament, așa că medicii l-au transferat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”.

Doctorii de aici fac tot posibilul să îl ajute.

Chiar dacă este la ATI, fostul selecționer poate fi vizitat. În cursul zilei Marius Șumudică, fostul elev al lui Lucescu și prieten apropiat, dar și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal au petrecut câteva minute lângă patul lui.

Mihai Stoichiță, director tehnic FRF: „Sigur că e conectat la aparte, chiar m-am uitat la toate aparatele alea, o îngrijire extraordinară. Să ajute Dumnezeu să-i fie bine, să trăiască, să fie lângă noi''.

În aceste momente de cumpănă, și băieții din echipa națională de fotbal se gândesc la cel care până de curând le-a fost antrenor.

''Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!'' - au scris pe pagina de Facebook a echipei.

Din cauza stării precare de sănătate, Mircea Lucescu a anunțat la începutul săptămânii că se retrage de pe banca tehnică a naționalei de fotbal, pe care o conducea din august 2024.

Fostul selecționer a ajuns la spital încă de duminica trecută, după ce i s-a făcut rău în baza sportivă de la Mogoșoaia.

Știm că este îngrijit de o echipă multidisciplinară, fiind la ATI asta înseamnă că pe lângă medicii cardiologi care aveau grijă de el, discutăm acum și de cei de la terapie intensivă.

Ei fac tot posibilul, însă rămâne de văzut dacă inima fostului selecționer va reuși să treacă și peste aceasta grea încercare.

Mircea Lucescu este internat de duminica trecută. Marți i-a fost implantat un defibrilator cardiac. În timpul săptămânii s-a simțit bine, așa că vineri trebuia să plece acasă. A suferit însă un infarct, iar medici au intrat imediat cu el în sală și i-au pus un stent.