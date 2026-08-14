Potrivit raportului preliminar al National Transportation Safety Board (NTSB), o pală a ventilatorului motorului s-a rupt la scurt timp după decolare. Fragmentele rezultate au lovit aeronava și au spart unul dintre geamurile cabinei, scrie BBC.

Pasagerul sârb Ljubiša Karović a avut capul și umărul drept aspirate prin geamul distrus, fiind „grav rănit și în stare de șoc”.

Ljubiša a rămas atârnat în afara aeronavei, în timp ce soția sa, Svetlana Grković, îl ținea de picioare. Ea a descris calvarul trăit în aer, în timp ce ea și soțul ei se întorceau dintr-o vacanță de vară din Grecia.

„A fost ca și cum o bucată din motor s-ar fi desprins și ar fi lovit geamul lângă care stătea soțul meu, Ljubiša. Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit: «Dacă murim, murim împreună.» A fost îngrozitor” a declarat ea pentru Nova.

Motorul a început să vibreze puternic

Avionul urca în altitudine după decolarea de pe Aeroportul Internațional din Salonic când echipajul a primit o alertă privind vibrații puternice ale motorului.

Piloții au redus puterea motorului și au efectuat o serie de verificări. După ce vibrațiile au încetat, echipajul a continuat urcarea cu pilotul automat.

Ulterior, vibrațiile au revenit și s-au intensificat. Piloții au auzit apoi o explozie puternică, au declarat stare de urgență și au început coborârea pentru a reveni la aeroportul din Salonic.

NTSB notează că zborul a suferit o defecțiune de tip „fan-blade-out” (FBO) la motorul numărul 2, cel din partea dreaptă.

Pasagerul a fost găsit blocat în geamul distrus

Însoțitorii de bord au declarat că au auzit și au simțit vibrațiile și au observat o cantitate mică de fum înainte ca măștile de oxigen să fie activate.

Ulterior, unul dintre însoțitorii de bord a observat pasageri care cereau ajutor după ce un pasager devenise „parțial blocat într-un geam deteriorat al cabinei”.

Geamul dispăruse complet. În timp ce situația de la bord era gestionată, aeronava a început coborârea și s-a întors la Salonic, unde a aterizat fără alte probleme.

Motorul fusese verificat cu doar câteva luni înainte

Raportul preliminar arată că motorul fusese supus unor inspecții cu ultrasunete în luna mai, iar în urma verificărilor nu fusese identificată nicio defecțiune.

Directorul Ryanair, Michael O'Leary, sugerase anterior că incidentul ar fi putut fi provocat de o „deteriorare a motorului cauzată de un obiect străin”.

Ancheta urmează să stabilească exact cauza ruperii palei motorului și modul în care fragmentele au ajuns să lovească fereastra aeronavei.

Investigația a fost preluată integral de NTSB, după ce autoritățile elene au delegat organismului american ancheta în zilele de după incident.

Avionul era operat de Malta Air, subsidiară a Ryanair.