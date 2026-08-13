Liderul social-democraţilor a fost întrebat la Parlament despre soluţia pe care o vede pentru punerea în practică a reformei administraţiei publice locale prin comasarea localităţilor mici.

"Aceasta este, de fapt, singura reformă care trebuie făcută la nivelul administraţiei publice locale. Nu acţiunile eşuate ale lui Bolojan, care a spus doar cum ne dă oameni afară, asta a spus. Acela a fost un eşec, ca toate 'marile reforme' ale lui Bolojan. Situaţia sau soluţia este cea pe care aţi spus-o dumneavoastră, şi anume comasarea. Ştiu, toate partidele au vorbit despre asta, dar nimeni, inclusiv de aici şi PSD, nu a făcut-o. PSD nu poate face singur acest lucru, dar vă spun cu tărie că PSD a spus şi va spune în continuare că va susţine şi îşi va da votul pentru o reformă care implică comasarea localităţilor cu până, nu ştiu, şi aici putem discuta, 3.000-4.000 de locuitori, ţinând şi având în acelaşi timp în vedere şi păstrarea serviciilor publice, şi e esenţial acest lucru, să ai acelaşi nivel al calităţii serviciilor publice pentru locuitori. Asta înseamnă, până la urmă, o reformă reală, pe care o susţinem şi la care suntem şi vom fi parte dacă ni se cere să o şi promovăm. Sunt un adept al acestei chestiuni şi nu renunţ", a afirmat Sorin Grindeanu, citat de Agerpres.

Acesta s-a angajat că, în cazul în care ajunge din nou în funcţia de prim-ministru, va face această reformă.

"Dacă merg prim-ministru, o fac. Am spus dacă, era la viitor şi era ipotetic. Dacă devin prim-ministru, o fac", a spus Grindeanu.

Faţă de cele exprimate, el a mai fost întrebat dacă susţine inclusiv modificarea legii, în aşa fel încât să nu mai aibă loc referendumul care să complice aplicarea comasării.

"Dacă nu mă înşel, există un proiect pe circuit în acest moment, la Parlament, în care să se reducă pragul de prezenţă, cred că există. Când începe sesiunea extraordinară, e un proiect bun în a fi promovat. Să se reducă pragul, cred că acum e la 50% prezenţa când vorbim de comasări, şi a fost un obstacol destul de greu de trecut", a mai afirmat Grindeanu.

Liderul PSD nu susţine eliminarea referendumului pentru comasarea localităţilor mici.

"Nu poţi să faci lucruri împotriva oamenilor la care te adresezi. Asta înseamnă viol. Faci lucrurile conform cu dorinţele oamenilor. Poţi, în schimb, să reduci acest nivel. Dacă nu vrei să te duci la referendum, înseamnă că nu-ţi pasă", a arătat Grindeanu.