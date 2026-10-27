În ciuda acestei distincții individuale, extrema a profitat de discursul de mulțumire pentru a evidenția și evoluțiile unuia dintre colegii săi formați la academia clubului catalan, relatează publicația Goal.com.

Yamal a intrat în istorie cu Trofeul Kopa

Yamal a fost desemnat din nou cel mai bun tânăr jucător din lume, câștigând Trofeul Kopa pentru a treia oară consecutiv, un record. Cu toate acestea, în ciuda succesului individual, adolescentul a rămas modest în timpul ceremoniei de la Paris. Premiul, care recompensează cel mai bun jucător sub 21 de ani, a devenit sinonim cu ascensiunea rapidă a spaniolului.

„Este o onoare să fiu aici și să primesc acest trofeu. Este al treilea an în care mă aflu aici pentru a primi acest premiu. Aș vrea să le mulțumesc clubului meu și echipei naționale”, a declarat sportivul.

Constanța sa la cel mai înalt nivel l-a ajutat să îi depășească pe câștigătorii anteriori ai trofeului, precum Kylian Mbappé și Gavi, în timp ce continuă să aspire la cele mai prestigioase distincții din fotbal.

Declarația surprinzătoare despre Pau Cubarsí

Într-un moment neașteptat al discursului de după câștigarea trofeului, Yamal a mutat atenția de la propria persoană către coechipierul său de la Barcelona, Pau Cubarsí. Fundașul s-a remarcat în centrul defensivei echipei catalane, fiind apreciat pentru calmul și calitățile sale tehnice.

Yamal consideră, în mod evident, că tânărul fundaș central nu a fost apreciat suficient de votanți în acest an și a sugerat că trofeul ar fi meritat să ajungă la prietenul său.

Explicându-și punctul de vedere pe scenă, Yamal a afirmat că un alt candidat ar fi meritat distincția în ediția din 2026.

„Mi-ar fi plăcut ca și coechipierul meu, Cubarsí, să fie aici, pentru că eu cred că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui. Joacă la un nivel excelent de ceva vreme”, a mărturisit el.

Schimbul amuzant de replici cu Thierry Henry

Seara a căpătat o notă mai relaxată când Thierry Henry, fost mare jucător al lui Arsenal și al naționalei Franței, l-a întrebat pe Yamal despre colecția tot mai bogată de premii individuale. Henry, care a prezentat o parte a galei, a vrut să afle dacă Trofeul Kopa mai reprezintă obiectivul suprem pentru un fotbalist care a realizat deja atât de multe la o vârstă fragedă.

Schimbul de replici a oferit o perspectivă asupra ambițiilor lui Yamal, care își dorește să treacă de la statutul de cel mai bun tânăr jucător din lume la cel de cel mai bun fotbalist în general, vizând câștigarea Balonului de Aur.

Când Henry a remarcat că Yamal câștigase trofeul pentru a treia oară și l-a întrebat: „Este al treilea, nu-i așa? Dar este acesta trofeul pe care ți-ai dorit cu adevărat să-l câștigi?”, spaniolul a izbucnit în râs înainte de a răspunde scurt și direct: „Nu”.

Replica sa a stârnit reacții entuziaste din partea publicului și a arătat că, deși apreciază recunoașterea oferită de Trofeul Kopa, obiectivul său este să câștige Balonul de Aur în anii următori.

Luni seară, fotbalistul englez al echipei Bayern Munchen, Harry Kane, a câştigat Balonul de Aur, iar internaționala spaniolă Alexia Putellas, care joacă la London City Lionesses, a câștigat trofeul ''Balonul de Aur'' pentru a treia oară, în cadrul galei organizate de France Football la Londra.