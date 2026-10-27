Fosta jucătoare a echipei FC Barcelona, care a mai obținut trofeul în 2021 și 2022, a pus capăt dominației conaționalei sale Aitana Bonmati, care a câștigat ultimele trei ediții ale premiului, potrivit Agerpres.

Putellas (32 ani), care nu a candidat pentru trofeu la ediția precedentă din cauza unei accidentări, care a ținut-o departe de teren cea mai mare parte a sezonului, a fost încoronată după un sezon în care a marcat 25 de goluri și a contribuit cu 14 assist-uri.

Înainte de a se transfera la London City Lionesses, Alexia Putellas a reușit tripla națională cu FC Barcelona, campionatul, Cupa Reginei, Supercupa, câștigând totodată și Champions League cu echipa catalană. De asemenea, a pus umărul la performanța echipei Spaniei, care a câștigat Liga Națiunilor.

La nivel individual, Alexia a fost desemnată cea mai bună jucătoare de către UEFA, a fost inclusă în echipa ideală a Champions League și desemnată cea mai bună jucătoare a Ligii Națiunilor.

Alexia Putellas a primit trofeul din partea fostului atacant englez Michael Owen, câștigătorul ''Balonului de Aur'' în 2001.

La ediţia din 2026 au mai fost nominalizate:

Selma Bacha (OL Lyon, Franţa)

Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)

Klara Bühl (Bayern München, Germania)

Esmee Brugts (Barcelona, Olanda)

Mariona Caldentey (Arsenal, Spania)

Scarlett Camberos (Club América, Mexic)

Kerstin Casparij (Manchester City, Olanda)

Temwa Chawinga (Kansas City, Malawi)

Cata Coll (Barcelona, Spania)

Melchie Dumornay (OL Lyonnes, Haiti)

Caroline Graham Hansen (Barcelona, Norvegia)

Alex Greenwood (Manchester City, Anglia)

Pernille Harder (Bayern München, Danemarca)

Patri Guijarro (Barcelona, Spania)

Rose Lavelle (Gotham FC, Statele Unite)

Yui Hasegawa (Manchester City, Japonia)

Mapi Leon (Barcelona, Spania)

Lorena (Kansas City, Brazilia)

Melvine Malard (Manchester United, apoi Chelsea, Franţa)

Manaka Matsukubo (North Carolina Courage, apoi Chelsea, Japonia)

Ewa Pajor (Barcelona, Polonia)

Viviane Miedema (Manchester City, Olanda)

Claudia Pina (Barcelona, Spania)

Alexia Russo (Arsenal, Anglia)

Momoko Tanikawa (Bayern München, Japonia)

Wendie Renard (OL Lyon, Franţa)

Kadija Shaw (Manchester City, Jamaica)

Caroline Weir (Real Madrid, apoi OL Lyon, Scoţia)

Tessa Wullaert (Inter Milano, apoi Como, Belgia)