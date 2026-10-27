Kane a mai câştigat luni seară şi premiul pentru cel mai bun atacant, potrivit News.ro.

La 33 de ani, căpitanul echipei engleze câştigă cea mai înaltă distincţie individuală după un sezon de excepţie. Atât pe plan individual, având în vedere că a marcat 73 de goluri în 65 de meciuri, cât şi pe plan colectiv, având în vedere că a ocupat locul al treilea la Cupa Mondială cu Anglia şi a realizat tripla (campionatul, cupa şi Supercupa Germaniei) cu Bayern München.

Căpitanul naţionalei Angliei şi prolificul atacant al echipei Bayern München este primul englez care câştigă acest trofeu în ultimii 25 de ani. În 2001, s-a impus Michael Owen.

Kane devine al cincilea englez care câştigă Balonul de Aur

Kane devine al cincilea englez care câştigă Balonul de Aur, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) şi Michael Owen (2001).

„Aproape că nu-mi găsesc cuvintele. Faptul că mă aflu aici, la Londra, a făcut ca acest moment să fie cu atât mai special. A fost un semn bun pentru mine în această seară. Mulţumesc tuturor celor care m-au votat. Îmi imaginez că a fost greu anul acesta. În sală se află în această seară câţiva jucători de talie mondială. Felicitări tuturor câştigătorilor şi nominalizaţilor din această seară şi pentru ceea ce se poate realiza cu adevărat prin determinare şi muncă asiduă”, a spus Kane.

„Trăiam pentru fotbal, vorbeam despre fotbal. Îţi mulţumesc că mi-ai transmis toată dragostea ta pentru fotbal”, mulţumeşte Harry Kane. „Mamă şi tată, nu m-aţi presat niciodată, dar m-aţi încurajat mereu să devin mai bun. Vă mulţumesc, vă iubesc.”

Apoi a continuat cu un mesaj pentru copiii săi, rămaşi acasă: „Abia aştept să mă întorc acasă să sărbătoresc asta împreună cu voi. Vă iubesc. Kate, soţia mea, cea mai bună prietenă a mea. Am avut momente bune şi momente grele, dar tu ai fost mereu alături de mine. Am avut impresia că îţi doreai asta mai mult decât mine. Ştiu că visurile mele au devenit şi ale tale, te-ai sacrificat pentru mine. Este un trofeu pentru noi. Mulţumesc, te iubesc şi abia aştept să sărbătorim asta împreună.”

Locul doi a fost ocupat de Kylian Mbappe, urmat de Lamine Yamal. Premiul a fost înmânat de brazilianul Ronaldo, câştigător al trofeului în 1997 şi 2002. Anul trecut, Balonul de Aur a fost câştigat de Ousmane Dembele, de la Paris Saint-Germain.

Clasamentul Balonului de Aur de la locul 4:

4. Rodri (FC Barcelona/Spania)

5. Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)

6. Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgia)

7. Ousmane Dembélé (PSG/Franţa)

8. Erling Haaland (Manchester City/Anglia)

9. Michael Olise (Bayern Munchen/Franţa)

10. Fabian Ruiz (PSG/Spania)

11 - Jude Bellingham (Real Madrid/Anglia)

12 - Pau Cubarsi (FC Barcelona/Spania)

13 - Achraf Hakimi (PSG/Maroc)

14 - Vitinha (PSG/Portugalia)

15 - Declan Rice (Arsenal/Anglia)

16 - Ferran Torres (FC Barcelona şi PSG/Spania)

17 - Vinicius (Real Madrid/Brazilia)

18 - Marc Cucurella (Chelsea şi Real Madrid/Spania)

19 - João Neves (PSG/Portugalia)

20 - Willian Pacho (PSG/Ecuador)

21 - Gabriel (Arsenal/Brazilia)

22 - Lautaro Martinez (Inter Milano/Argentina)

23 - Nuno Mendes (PSG/Portugalia)

24 - Luis Diaz (Bayern München/Columbia)

25 - Marquinhos (PSG/Brazilia)

26 - Dayot Upamecano (Bayern München/Franţa)

27 - Bruno Fernandes (Manchester United/Portugalia)

28 - Julian Quinones (Al-Qadsiah/Mexic)

29 - William Saliba (Arsenal/Franţa) şi Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal).

Lamine Yamal a câştigat Trofeul Kopa

Atacantul Lamine Yamal, campion al Spaniei cu FC Barcelona şi campion mondial cu naţionala Spaniei, a obţinut pentru al treilea an consecutive Trofeul Kopa, care este acordat celui mai bun fotbalist sub 21 de ani al sezonului, luni seara, la ceremonia trofeului ''Balonul de Aur'' de la Londra, transmite EFE.

Yamal (19 ani) a cucerit şi Supercupa Spaniei cu FC Barcelona, încheind sezonul trecut cu 20 de goluri, 20 de assist-uri în 57 de meciuri.

Lamine Yamal a fost titular în toate meciurile Spaniei la Cupa Mondială din America de Nord, cu excepţia celui cu Capul Verde, a marcat un singur gol, dar a obţinut un penalty în semifinala cu Franţa.

Extrema echipei FC Barcelona a primit trofeul din partea fostului mare fotbalist ucrainean Andrii Şevcenko.

Luis de la Fuente, premiat cu Trofeul Johan Cruyff, pentru cel mai bun antrenor al sezonului

Luis de la Fuente, selecţionerul care a condus naţionala Spaniei la câştigarea Cupei Mondiale de fotbal din America de Nord, a fost desemnat cel mai bun antrenor al sezonului în cadrul galei ''Balonului de Aur'' de la Londra, luni seara, fiindu-i decernat Trofeul Johan Cruyff, transmite EFE.

Spania, neînvinsă în 2026, a învins Argentina cu 1-0, după prelungiri, în finala CM 2026, iar astfel de la Fuente a adus a doua stea de pe tricoul ''La Roja'', după cea obţinută în 2010 de Vicente del Bosque.

Luis de la Fuente (65 ani) a reuşit să câştige cu naţionala Spaniei şi EURO 2024, precum şi Liga Naţiunilor, toate în ultimii trei ani.

Bilanţul său la echipa naţională a Spaniei este de 54 de partide, dintre care 42 de victorii, 10 egaluri şi doar două înfrângeri. Tehnicianul a scris istorie cu echipa Spaniei, care este neînvinsă de 42 de meciuri consective.

De la Fuente a câştigat lupta pentru trofeul decernat de revista France Football la această gală cu compatriotul său Luis Enrique, campion al Franţei şi Europei cu Paris Saint-Germain pentru al doilea sezon la rând. Pentru distincţie au mai candidat spaniolii Mikel Arteta (Arsenal) şi Unai Emery (Aston Villa), precum şi belgianul Vincent Kompany (Bayern Munchen).

Unai Simon, primul spaniol care obţine premiul de cel mai bun portar

Unai Simon, portarul echipei Athletic Bilbao şi al naţionalei Spaniei, campioana mondială, a devenit luni primul spaniol care obţine premiul de cel mai bun goalkeeper al sezonului, care poartă numele Lev Iaşin, decernat de revista France Football în cadrul galei ''Balonului de Aur'' de la Londra, luni seara, transmite EFE.

Unai Simon (29 ani), care îi urmează în palmares italianului Gianluigi Donnarumma, a primit doar un gol în opt meciuri la Cupa Mondială 2026, obţinând trofeul ''Mănuşile de Aur'' la turneul din America de Nord.

Bascul (66 selecţii) este primul portar spaniol care obţine distincţia oferită de France Football, de la instituirea ei, în 2019, laureaţii anteriori fiind Alisson Becker, Donnarumma (în două rânduri), Thibaut Courtois şi Emiliano Martinez (tot de două ori).

Danezul Peter Schmeichel a fost cel care i-a înmânat premiul lui Unai Simon.

Alexia Putellas a câştigat „Balonul de Aur” la feminin pentru a treia oară

Internaţionala spaniolă Alexia Putellas, care joacă la London City Lionesses, a câştigat, luni seara, trofeul ''Balonul de Aur'' pentru a treia oară, în cadrul galei organizate de France Football la Londra.

Fosta jucătoare a echipei FC Barcelona, care a mai obţinut trofeul în 2021 şi 2022, a pus capăt dominaţiei conaţionalei sale Aitana Bonmati, care a câştigat ultimele trei ediţii ale premiului.

Putellas (32 ani), care nu a candidat pentru trofeu la ediţia precedentă din cauza unei accidentări, care a ţinut-o departe de teren cea mai mare parte a sezonului, a fost încoronată după un sezon în care a marcat 25 de goluri şi a contribuit cu 14 assist-uri.

Înainte de a se transfera la London City Lionesses, Alexia Putellas a reuşit tripla naţională cu FC Barcelona, campionatul, Cupa Reginei, Supercupa, câştigând totodată şi Champions League cu echipa catalană. De asemenea, a pus umărul la performanţa echipei Spaniei, care a câştigat Liga Naţiunilor.

La nivel individual, Alexia a fost desemnată cea mai bună jucătoare de către UEFA, a fost inclusă în echipa ideală a Champions League şi desemnată cea mai bună jucătoare a Ligii Naţiunilor.

Alexia Putellas a primit trofeul din partea fostului atacant englez Michael Owen, câştigătorul ''Balonului de Aur'' în 2001.