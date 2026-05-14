Ei au fost premiaţi de preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, directorul tehnic Mihai Stoichiţă şi preşedintele CCA, Kyros Vassaras.

Mai întâi au fost premiaţi arbitrii, iar apoi jucătorii de la Universitatea Cluj. Căpitanul craiovenilor Nicuşor Bancu a primit cupa de la Răzvan Burleanu, iar jucătorii de la Universitatea s-au bucurat pe terenul arenei sibiene.

Cel mai bun jucător al meciului a fost desemnat Nicuşor Bancu, de la Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova a câștigat Cupa României

Universitatea Craiova a câştigat Cupa României la fotbal, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în finala în care scorul a fost ''alb'', 0-0, atât după cele 90 de minute regulamentare, cât şi la capătul prelungirilor.

Diferenţa a fost făcută de portarul Laurenţiu Popescu, care a apărat ultima lovitură de departajare, executată de Iulian Cristea. În rest cele două echipe nu au reuşit să se departajeze, având ocazii de gol în cele 120 de minute, dar nu foarte mari.

Universitatea Craiova a câştigat trofeul pentru a opta oară, după cele din 1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 2018 şi 2021. Echipa din Bănie a mai disputat două finale, în 1975 şi 1985.

Universitatea Cluj rămâne cu o singură Cupă a României, obţinută în 1965, ''şepcile roşii'' disputând alte şase finale, în 1934, 1942, 1949, 2015, 2023 şi 2026.

Craiovenii au avut iniţiativa şi prima ocazie a fost ratată de Baiaram, care a reluat imprecis cu capul din 6 metri (8).

''U'' Cluj a replicat prin Macalou (9), care a fost blocat in extremis de Bancu.

''Alb-albaştrii'' au mai avut şanse notabile în prima repriză, dar Bancu a fost blocat de Mikanovic (21), Băluţă a şutat de la 12 metri peste poartă (33), iar şutul cu efect al lui Cicâldău (38) s-a dus pe lângă vinclu.

Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a început mai bine repriza secundă, dar Drammeh (50) a şutat pe lângă de la 24 de metri, iar Mikanovic a trimis peste poartă (64), după o gafă a lui Screciu.

Universitatea Craiova a echilibrat jocul şi l-a testat pe portarul Gertmonas, dar nu a avut emoţii la şutul lui Al Hamlawi (69), de la 23 de metri, dar s-a remarcat la mingea expediată de Mekvabişvili (79), de la 15 metri. Creţu (87) a şutat de la 25 metri, dar pe lângă poartă.

În prelungiri, Mendy a ratat golul (99), reluând cu capul pe lângă ţintă, iar apoi nu a ajuns la centrarea lui Stanojev (109). Al Hamlawi (101) a mai avut o oportunitate foarte bună, un şut de la 18 metri, dar Gertmonas s-a remarcat.

La loviturile de departajare, pentru Universitatea Craiova au transformat Assad Al Hamlawi, Carlos Mora, Samuel Teles, Oleksandr Romanciuk (cu emoţii, Gertmonas atingând mingea), Anzor Mekvabişvili şi Alexandru Creţu, în timp ce pentru ''U'' Cluj au înscris Ovidiu Bic, Jovo Lukic, Alexandru Chipciu, Oucasse Mendy şi Atanas Trică, iar Iulian Cristea a ratat.

Universitatea Craiova a câştigat trofeul în ziua în care Mircea Irimescu a împlinit 67 de ani şi în care s-au împlinit 81 de ani de la naşterea lui Ion Oblemenco.

Imnul naţional, ''Deşteaptă-te, române!'' a fost interpretat înaintea meciului de soprana Melinda Samson.

Câştigătoarea a fost răsplătită cu 240.000 de euro, iar finalista s-a ales cu 100.000 de euro.

Cele două echipe se vor înfrunta din nou, duminică, la Craiova, într-un meci care poate fi decisiv pentru titlul de campioană a României.

Universitatea Cluj - Universitatea Craiova 0-0, după prelungiri; 5-6, la loviturile de departajare

Au executat în ordine loviturile de departajare: Assad Al Hamlawi 0-1 (gol), Ovidiu Bic 1-1 (gol), Carlos Mora 1-2 (gol), Jovo Lukic 2-2 (gol), Samuel Teles 2-3 (gol), Alexandru Chipciu 3-3 (gol), Oleksandr Romanciuk 3-4 (gol), Oucasse Mendy 4-4 (gol), Anzor Mekvabişvili 4-5 (gol), Atanas Trică 5-5 (gol), Alexandru Creţu 5-6 (gol), Iulian Cristea 5-6 (ratare - a apărat Laurenţiu Popescu).

Cupa României - finala

Au evoluat echipele:

Universitatea Cluj: 30. Edvinas Gertmonas - 24. Dino Mikanovic, 4. Andrei Coubiş, 6. Iulian Cristea, 27. Alexandru Chipciu (căpitan) - 7. Mouhamadou Drammeh (8. Dorin Codrea, 83), 94. Ovidiu Bic, 10. Dan Nistor (29. Oucasse Mendy, 83) - 19. Issouf Macalou (23. Elio Capradossi, 60; 33. Jug Stanojev, 81), 17. Jovo Lukic, 88. Omar El Sawy (9. Atanas Trică, 60). Antrenor: Cristiano Bergodi.

Rezerve neutilizate: 1. Ştefan Lefter - 28. Miguel Silva, 93. Virgiliu Postolachi, 98. Gabriel Simion.

Universitatea Craiova: 21. Laurenţiu Popescu - 3. Oleksandr Romanciuk, 24. Nikola Stevanovic, 6. Vladimir Screciu - 17. Carlos Mora, 8. Tudor Băluţă (23. Samuel Teles, 68), 20. Alexandru Cicâldău (5. Anzor Mekvabişvili, 57), 11. Nicuşor Bancu (căpitan; 2. Florin Ştefan, 112) - 29. Luca Băsceanu (30. David Matei, 68), 12. Monday Etim (9. Assad Al Hamlawi, 57), 10. Ştefan Baiaram (4. Alexandru Creţu, 83). Antrenor: Filipe Coelho.

Rezerve neutilizate: 32. Joao Goncalves - 18. Mihnea Rădulescu, 19. Vasile Mogoş.

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Ionuţ Coza (Cernica)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Cristina Trandafir (Bucureşti)

Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Octavian Goga (Braşov) - FRF

Cartonaşe galbene: Cicâldău (17), Mikanovic (42), Chipciu (102), Bic (104), Teles (104), Mendy (120).