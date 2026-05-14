„E a treia sau a patra finală pierdută. Au fost două echipe bune. Cred că a fost un meci echilibrat. Felicitări colegilor mei, s-au dăruit, astea sunt momentele în viaţă. Nu avem ce face, se întâmplă şi la case mai mari. Mergem înainte, e un clişeu, dar nu avem ce face. Cred că a fost o propagandă bună pentru fotbal. Mergem în Bănie şi mergem cu încredere”, a declarat Chipciu.

Universitatea Craiova a câştigat Cupa României după ce a învins Universitatea Cluj la loviturile de departajare, scor 6-5, miercuri seară, la Sibiu.

Cristiano Bergodi - Trebuie să ştim şi să pierdem, nu e o tragedie

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat, miercuri seara, că nu este o tragedie înfrângerea din finala Cupei României cu Universitatea Craiova, precizând că jucătorii săi trebuie să ştie să şi piardă.

"Am făcut un joc bun, nu pot să le reproşez nimic băieţilor. La penalty-uri e o loterie... dar chiar şi aşa am dat aproape toţi gol, mai puţin Iulian (n.r. - Iulian Cristea). Din păcate aşa este fotbalul. A apărat şi Laurenţiu Popescu foarte bine acel penalty, a fost pe colţ şutul... nu a fost nici aşa slab. Dar a nimerit colţul şi a făcut acea paradă. Aşa este, la penalty-uri se poate întâmpla orice. Normal că e dezamăgire. Iar după patru zile după ce pierdem o finală de Cupă mergem în Bănie să jucăm finala campionatului. Important e să facem din nou un meci bun. Încercăm să ridicăm moralul jucătorilor, asta e viaţa. Trebuie să ştim şi să pierdem. Nu e problemă, nu e o tragedie. Păcat, însă, pentru că meciul a fost unul echilibrat", a declarat Bergodi, conform Agerpress.

"Poate adversarii au controlat mai mult jocul, dar nu au creat cine ştie ce ocazii. Nu a fost uşor pentru noi, am şi schimbat, am jucat cu trei fundaşi... nu am putut să jucăm reprizele de prelungiri cu acelaşi sistem din cauza accidentărilor. Dar asta e. Nu e problemă, mergem înainte pentru că avem un meci important duminică la Craiova. Vom vedea ce se întâmplă şi acolo", a adăugat el.

Bergodi susţine că în meciul decisiv de duminică din Superliga presiunea este în totalitate pe Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova a câștigat Cupa României

Diferenţa a fost făcută de portarul Laurenţiu Popescu, care a apărat ultima lovitură de departajare, executată de Iulian Cristea. În rest cele două echipe nu au reuşit să se departajeze, având ocazii de gol în cele 120 de minute, dar nu foarte mari.

Universitatea Craiova a câştigat trofeul pentru a opta oară, după cele din 1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 2018 şi 2021. Echipa din Bănie a mai disputat două finale, în 1975 şi 1985.

Universitatea Cluj rămâne cu o singură Cupă a României, obţinută în 1965, ''şepcile roşii'' disputând alte şase finale, în 1934, 1942, 1949, 2015, 2023 şi 2026.