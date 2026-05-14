„Primul 10 din istorie l-a luat gimnasta Comăneci şi era româncă. Şi eu dau nota 10 echipei mele. Anul viitor ambiţiile vor fi şi mai mari. Zece cu felicitări, pentru toţi”, a spus Chivu, potrivit presei italiene.

Victoria de miercuri este un moment important, dar nu cel mai fericit din viaţa sa. „Nu este cel mai fericit moment, pentru că cel mai fericit moment din viaţa unui bărbat este cel legat de familia sa”.

„Era visul meu, al clubului, al suporterilor şi al echipei: ambiţiile Interului, istoria sa din ultimii ani ne spun să menţinem ştacheta sus şi să fim competitivi pe toate fronturile. Uneori reuşim, alteori nu, dar contează ambiţia, munca şi motivaţiile potrivite pentru a atinge obiectivele şi visurile. Acest grup a făcut asta încă de la început, de când a acceptat că reprezentăm ceva mai important decât noi înşine. Câştigarea a două trofee nu este niciodată ceva de la sine înţeles şi este meritul unui grup de băieţi minunaţi”, a mai afirmat tehnicianul. „Într-un vestiar, zilnic sunt de gestionat suișuri şi coborâşuri, iar când câştigi, la final trebuie să fii fericit. Merităm asta”, a mai afirmat el.

„Ce v-a rănit cel mai mult şi ce vă oferă cele mai mari satisfacţii?”, a fost întrebat Chivu.

„Satisfacţiile sunt simple; în ceea ce priveşte ceea ce m-a rănit, spun ceea ce copiii mei au fost nevoiţi să citească despre mine la începutul sezonului”.

I-a plăcut lui Chivu mai mult să câştige ca jucător sau ca antrenor?

„Am câştigat şi în Primavera şi asta nimeni nu mi-o poate lua. Atunci am plâns, în timp ce acum o săptămână şi astăzi nu. Atunci da, pentru că a fost frumos, au dat totul şi în semifinală pierdeam cu 3-0 la pauză, am întors-o, iar apoi am învins-o în finală pe cea mai puternică echipă din campionat. Aceea este prima victorie. Sunt extrem de fericit de parcursul meu în sistemul de tineret al acestui club, dar mai mult pentru băieţi, ei o merită. Ştim ce aşteptări are un club ca Inter, trebuie să fim pregătiţi. Am obţinut asta prin muncă, câştigând trofee, şi vrem să continuăm aşa”.

Inter Milano a câștigat Cupa Italiei, miercuri seară, după victoria obținută în finala cu Lazio, scor 2-0, într-un meci transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO. Astfel, trupa lui Cristi Chivu a reușit să bifeze eventul, după un sezon de vis.

Elevii lui Chivu au învins-o fără mari emoții pe Lazio, la Roma, pe Stadio Olimpico, scor 2-0, iar Chivu a devenit un antrenor complet în fotbalul din peninsulă.