De vină ar fi fost bazinul unei fântâni arteziene, acoperit cu dale, care a cedat sub greutatea vehiculului.

Echipajul de ambulanță a fost chemat în zona pietonală din Arad de un trecător, care a cerut ajutor pentru un om al străzii. Medicii au încercat să ajungă cât mai aproape de pacient, însă, la un moment dat, pavajul a cedat.

Corina Ageu, medic Ambulanța Arad: ”Autospeciala s-a prăbușit cu partea din față într-un loc care am înțeles că ar fi o fântână arteziană publică. Tot echipajul fiind în față, nu a fost deloc plăcut".

Femeie: ”Am auzit un zgomot. Eram aici și, când m-am întors, am văzut Salvarea în fântână".

Primarul Aradului: ”Îți vine să nu mai faci nimic în orașul ăsta”

Femeie: ”Normal, nu avea voie să intre cu mașina aici, pentru că este zonă pietonală”.

O altă ambulanță a fost trimisă să preia pacientul. Piaţeta a fost renovată anul trecut, după o investiţie de aproape două milioane de euro. Primarul orașului a ajuns şi el la faţa locului.

Primar: ”Îți vine să nu mai faci nimic în orașul ăsta, bine că nu v-ați urcat și peste bănci”.

În zonă, nu există nicio semnalizare privind restricţii de gabarit, iar echipajele de prim-ajutor pot intra și în zonele pietonale. Autoritățile locale iau în calcul să marcheze locul. În urmă cu doi ani, un incident aproape tras la indigo a avut loc în centrul oraşului.