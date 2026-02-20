JO de iarnă: Reacția reprezentantei României, Julia Sauter, după cele 190 de puncte: „Am fost atât de fericită”. VIDEO

Sportiva română Julia Sauter a declarat, joi seară, după ce a concurat în programul liber la Jocurile Olimpice de iarnă, la patinaj artistic, că a fost extrem de fericită atunci când a văzut punctele obținute.

„Când am auzit, wow, 190 de puncte, nu te-ai fi gândit la asta, nu? Trebuie să spun sincer, nici eu. Am fost atât de fericită când am văzut cele 190 de puncte”, a spus Julia Sauter, potrivit eurosport.ro.

Secretele din spatele succesului

„Pe tot parcursul sezonului am încercat mereu să rămân în prezent. Roxana (Luca) m-a construit pas cu pas. Mi-am cumpărat și un program de psihologie sportivă, pe care să-l am în «bagaj» cu mine. Observ că lucrurile devin din ce în ce mai bune, inclusiv în felul în care abordez competițiile. Faptul că totul s-a legat la această competiție a fost, desigur, obiectivul.

Astăzi a fost puțin mai dificil, dar până acum aveam deja aceste instrumente. Știu că sunt aici și acum, iar acestea sunt lucrurile pe care mă concentrez și pur și simplu a funcționat. Lucrăm, de exemplu, cu tehnici de respirație pentru a reveni mereu în prezent. Un alt instrument este consecvența în antrenamente, la care am muncit tot sezonul, iar faptul că am învățat să mă bazez pe asta a fost, de asemenea, un proces.

La începutul sezonului mergeam mereu la competiții și rămâneam blocată în trecut. Mă gândeam la competițiile slabe, iar asta mă făcea nervoasă. Astăzi am fost cu adevărat aici și acum, a funcționat și încă sunt fără cuvinte”, a spus Julia Sauter.

Cine este Julia Sauter

Julia Franziska Sauter s-a născut pe 18 iunie 1997 în Weingarten, Württemberg, Germania, și reprezintă România în competițiile internaționale de patinaj artistic. De-a lungul carierei, ea a cucerit douăsprezece medalii internaționale la seniori și nouă titluri naționale ale României. A ajuns în segmentul final la trei Campionate Mondiale și patru Campionate Europene, obținând rezultate în top zece la trei ediții ale Campionatului European.

Patinatoarea este antrenată de Roxana Luca și și-a exprimat intenția de a deveni antrenoare și coregrafă cu normă întreagă după retragerea din activitatea competițională.

O carieră construită cu sacrificii

Drumul Juliei Sauter spre Jocurile Olimpice nu a fost lipsit de dificultăți. Din cauza lipsei de finanțare din partea Federației Române de Patinaj Artistic, sportiva a fost nevoită să muncească simultan în mai multe domenii pentru a-și acoperi cheltuielile de pregătire: a lucrat ca ajutor pentru copii într-o școală, ca ospătară part-time și ca antrenoare de patinaj artistic la patinoarul din Ravensburg. Abia în 2023 clubul său a reușit să îi asigure finanțarea necesară, permițându-i să renunțe la joburile part-time, deși continuă să antreneze și să creeze coregrafii la patinoar.

Cel mai bun scor al carierei, obținut la momentul potrivit

La programul scurt, Julia Sauter a stabilit un nou record personal, cu 63,13 puncte, terminând pe locul 16 în clasamentul general al acestei faze. Ulterior, și în programul liber, sportiva și-a depășit performanțele anterioare, reușind cel mai bun scor al carierei.

Sursa: News.ro

