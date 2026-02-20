JO de iarnă: Reacția reprezentantei României, Julia Sauter, după cele 190 de puncte: „Am fost atât de fericită”. VIDEO

„Când am auzit, wow, 190 de puncte, nu te-ai fi gândit la asta, nu? Trebuie să spun sincer, nici eu. Am fost atât de fericită când am văzut cele 190 de puncte”, a spus Julia Sauter, potrivit eurosport.ro.

Secretele din spatele succesului

„Pe tot parcursul sezonului am încercat mereu să rămân în prezent. Roxana (Luca) m-a construit pas cu pas. Mi-am cumpărat și un program de psihologie sportivă, pe care să-l am în «bagaj» cu mine. Observ că lucrurile devin din ce în ce mai bune, inclusiv în felul în care abordez competițiile. Faptul că totul s-a legat la această competiție a fost, desigur, obiectivul.

Astăzi a fost puțin mai dificil, dar până acum aveam deja aceste instrumente. Știu că sunt aici și acum, iar acestea sunt lucrurile pe care mă concentrez și pur și simplu a funcționat. Lucrăm, de exemplu, cu tehnici de respirație pentru a reveni mereu în prezent. Un alt instrument este consecvența în antrenamente, la care am muncit tot sezonul, iar faptul că am învățat să mă bazez pe asta a fost, de asemenea, un proces.

La începutul sezonului mergeam mereu la competiții și rămâneam blocată în trecut. Mă gândeam la competițiile slabe, iar asta mă făcea nervoasă. Astăzi am fost cu adevărat aici și acum, a funcționat și încă sunt fără cuvinte”, a spus Julia Sauter.

Cine este Julia Sauter

Julia Franziska Sauter s-a născut pe 18 iunie 1997 în Weingarten, Württemberg, Germania, și reprezintă România în competițiile internaționale de patinaj artistic. De-a lungul carierei, ea a cucerit douăsprezece medalii internaționale la seniori și nouă titluri naționale ale României. A ajuns în segmentul final la trei Campionate Mondiale și patru Campionate Europene, obținând rezultate în top zece la trei ediții ale Campionatului European.

Patinatoarea este antrenată de Roxana Luca și și-a exprimat intenția de a deveni antrenoare și coregrafă cu normă întreagă după retragerea din activitatea competițională.