Însă nu a reuşit să obţină vizele necesare, relatează Reuters.

Belarusul a fost mult timp supus sancţiunilor occidentale din cauza situaţiei drepturilor omului, iar măsurile punitive au fost intensificate după ce preşedintele Aleksandr Lukaşenko a permis ca teritoriul ţării sale să fie utilizat pentru invazia rusă din 2022 în Ucraina.

Donald Trump a făcut demersuri diplomatice în direcţia Belarusului, renunţând la unele sancţiuni în schimbul eliberării unor deţinuţi politici.

Ministrul de externe al Belarusului, Maksim Rijenkov, urma să participe, a declarat ministerul său, iar partea americană a fost informată în mod corespunzător.

„Nu au fost eliberate vize delegației noastre”

„Cu toate acestea, în ciuda îndeplinirii tuturor procedurilor necesare din partea noastră, nu au fost eliberate vize delegaţiei noastre”, a declarat ministerul într-un comunicat.

„În această situaţie, se pune o întrebare legitimă: despre ce fel de pace şi ce fel de paşi vorbim dacă organizatorii nu pot nici măcar să îndeplinească formalităţile de bază pentru ca noi să participăm?”

Ministerul a declarat că invitaţia lui Trump de a participa la reuniunea Consiliului pentru Pace fusese iniţial trimisă preşedintelui Aleksandr Lukaşenko.

Lukaşenko, aflat la putere din 1994, a acceptat luna trecută să se alăture Consiliului pentru Pace – o invitaţie adresată de SUA ca parte a procesului de normalizare ce implică eliberarea deţinuţilor.

Trump l-a numit pe Lukaşenko un lider „foarte respectat” - o descriere ce contrazice opiniile liderilor opoziţiei belaruse din exil, care îl denunţă ca fiind un dictator.

Şi Rusia, care are cea mai apropiată relaţia cu Belarus, a primit invitaţia de a se alătura Consiliului pentru Pace, dar a şovăit să o accepte şi a spus că examinează această chestiune.

Reprezentanţi ai 47 de ţari au participat la reuniunea Consiliului propus de Trump în septembrie, când a anunţat planul său de a pune capăt războiului Israelului în Gaza.

Ulterior, el a precizat că mandatul Consiliului se va extinde pentru a aborda şi alte conflicte din întreaga lume.