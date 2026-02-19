Sauter a reușit cel mai bun rezultat personal (63,13) la programul scurt, pe care l-a încheiat pe locul 16. Joi seară, concursul începe la ora 20.00, iar Julia Sauter va fi a noua concurentă care va intra pe patinoar.

Până acum, cel mai bun rezultat al României la JO de la Milano-Cortina – locul 5 – a fost adus de echipajul de bob două persoane format din Mihai Tentea și George Iordache.

Cine este Julia Sauter

Julia Franziska Sauter este o patinatoare artistică română. Reprezentând România, ea a câștigat douăsprezece medalii internaționale la seniori, precum și nouă titluri naționale ale României. A ajuns în segmentul final la trei Campionate Mondiale și patru Campionate Europene, obținând un rezultat în top zece la trei Campionate Europene. Sauter s-a născut pe 18 iunie 1997 în Weingarten, Württemberg, Germania.

În 2019, în timp ce vizita Statele Unite, ea l-a întâlnit și a început să se întâlnească cu jucătorul american de hochei pe gheață Robbie Czarnik. Ulterior, Czarnik s-a mutat în Landshut, Germania, pentru a fi alături de Sauter. Cei doi s-au căsătorit în septembrie 2021.

Pe lângă patinajul artistic, Sauter a lucrat și ca ajutor pentru copii într-o școală, ospătară part-time și antrenor de patinaj artistic la patinoarul său din Ravensburg, pentru a-și finanța activitatea în patinaj din cauza lipsei de fonduri din partea Federației Române de Patinaj Artistic. În 2023, clubul său a reușit să îi ofere finanțare, permițându-i să renunțe la locurile de muncă part-time, deși continuă să antreneze și să creeze coregrafii la patinoar.

Sauter și-a exprimat interesul de a deveni antrenor și coregraf de patinaj artistic cu normă întreagă după ce se va retrage din competițiile sportive.

28 de sportivi tricolori și o rezervă reprezintă România la JO de iarnă

Delegația României la JO Milano-Cortina:

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore – antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

1 sportiv (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ștefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin), Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund