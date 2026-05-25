Dubai International Airport (DXB) își va închide permanent porțile în anul 2035. Toate operațiunile desfășurate în prezent prin acest important hub aerian vor fi transferate la Al Maktoum International Airport (DWC). Aeroportul DWC trece în prezent printr-un proiect uriaș de dezvoltare, estimat la 28 de miliarde de lire sterline, urmând să devină cel mai mare hub aerian din lume.

Transferul va include toate zborurile și serviciile care decolează și aterizează în prezent la DXB, inclusiv cele operate de companiile aeriene din Dubai, Emirates și FlyDubai, scrie Express.

După finalizarea lucrărilor, aeroportul din Dubai World Central ar urma să poată gestiona până la 260 de milioane de pasageri anual, devenind astfel cel mai mare aeroport din lume.

Această mutare face parte din strategia Emiratelor Arabe Unite de a-și consolida dominația în transportul aerian și logistică la nivel global.

Modernizarea aeroportului

Extinderea aeroportului Al Maktoum International (DWC) include cinci piste paralele și până la 400 de porți pentru aeronave.

Potrivit informațiilor publicate de Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP), dezvoltatorul infrastructurii aviatice din Dubai, planurile pentru DWC includ „o nouă eră a sistemelor inteligente de aeroport și facilități centrate pe pasageri, oferind călătorilor acces către destinații din întreaga lume într-un mod impresionant și cât mai confortabil posibil”.

Directorul executiv al Dubai Airports, Paul Griffiths, a reiterat aceste planuri, declarând:

„Nu are sens să operăm două huburi majore aflate la o distanță atât de mică unul de celălalt. Vom muta fiecare serviciu la DWC. Până atunci, toate infrastructurile de la DXB vor fi aproape de sfârșitul duratei lor de utilizare, astfel încât menținerea aeroportului DXB deschis nu va mai fi viabilă economic decât dacă am investi sume uriașe de bani.”

Închiderea aeroportului DXB este determinată parțial și de amplasarea sa între două autostrăzi importante și cartiere rezidențiale, ceea ce face imposibilă extinderea lui.

Mutarea către DWC este așteptată să înceapă în jurul anului 2032, însă, potrivit informațiilor apărute în presă, proiectul complet nu va fi finalizat înainte de 2057.

De asemenea, există planuri ca DWC să fie conectat la viitoarea rețea feroviară de mare viteză Etihad Rail High Speed Rail, care va reduce durata călătoriei dintre Dubai și Abu Dhabi la doar 30 de minute.