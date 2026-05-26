Un bătrân de 87 de ani din Capitală a rămas fără 20 de mii de lei, după ce a fost convins de un bărbat venit la ușa lui că își salvează fiul implicat într-un grav accident rutier.

Totul a început, clasic, cu un apel telefonic. Bătrânul de 87 de ani a fost sunat, iar la celălalt capăt al firului se aflau patru indivizi care au pus la cale toată povestea. La telefon, unul s-a dat drept medic, iar altul drept fiul victimei.

Pretinsul doctor i-a spus bătrânului că fiul a avut un accident grav și trebuie dus urgent în străinătate pentru operație.

Indivizii au profitat de faptul că omul era speriat și i-au cerut bani urgent. Însă nu s-au oprit aici. Peste câteva ore, după miezul nopții, s-au dus acasă, unde locuia bătrânul. Pentru a părea cât mai credibil, doar unul a bătut la ușa apartamentului, convingându-l să-i dea bani. Crezând că își ajută fiul, bătrânul i-a dat 20 de mii de lei.

A doua zi, acesta a luat legătura cu fiul și abia atunci și-a dat seama că a fost înșelat. Așa că a anunțat poliția. După mai bine de o lună, polițiștii i-au identificat pe suspecți.

S-au făcut și percheziții acasă la trei dintre ei, în județul Suceava. Toți trei au fost reținuți pentru 24 de ore. Cel de-al patrulea individ era deja arestat preventiv într-un alt dosar penal pentru aceleași escrocherii.