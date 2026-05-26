Șoferilor le-au fost recomandate rute ocolitoare, a informat, marţi, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

"Autorităţile de frontieră bulgare au transmis o notificare, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, cu privire la faptul că circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi restricţionată temporar pentru desfăşurarea unor lucrări de construcţie şi montaj. Intervenţiile sunt programate să înceapă în data de 4 iunie 2026, la ora 09:00, moment în care traficul va fi oprit integral pe pod pentru a permite desfăşurarea în condiţii de siguranţă a lucrărilor, şi vor continua până în data de 5 iunie, la orele 9:00, timp în care circulaţia autovehiculelor sau a maşinilor de tonaj greu va fi suspendată în diferite intervale orare", se arată într-un comunicat de presă al ITPF Giurgiu.

Astfel, potrivit Poliţiei de Frontieră, circulaţia va fi suspendată în data de 4 iunie 2026, între orele 09:00 - 21:00, pentru autovehicule uşoare, şi din data de 4 iunie, începând cu ora 9:00 până în data de 5 iunie, la aceeaşi oră, circulaţia va fi suspendată pentru maşinile de tonaj greu.

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, poliţiştii de frontieră recomandă conducătorilor auto şi firmelor de transport să îşi planifice traseele în mod eficient şi să ia în considerare şi rutele alternative prin punctele de trecere a frontierei de la Calafat şi Bechet din judeţul Dolj, Zimnicea, Turnu Măgurele, din judeţul Teleorman, Călăraşi, din judeţul Călăraşi sau Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir din judeţul Constanţa.