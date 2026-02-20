„Cu inima îndurerată, vă anunțăm că Eric Dane a decedat joi după-amiază, după o luptă curajoasă cu SLA. Și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soția sa devotată și de cele două fiice frumoase, Billie și Georgia, care erau centrul lumii sale”, se arată în comunicat.

„De-a lungul călătoriei sale cu SLA, Eric a devenit un susținător pasionat al conștientizării și cercetării, hotărât să facă o diferență pentru alții care se confruntă cu aceeași luptă. Va fi profund regretat și amintit cu drag mereu. Eric își adora fanii și este veșnic recunoscător pentru dragostea și sprijinul pe care le-a primit. Familia a cerut respectarea intimității în acest moment imposibil”, se mai arată în declarație.

Dane a anunțat în 2025 că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA), cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig, și s-a implicat în susținerea celor care suferă de această boală, după ce a fost diagnosticat.

Actorul s-a bucurat de o carieră solidă în televiziune și film începând cu începutul anilor 1990. A apărut în roluri secundare în seriale populare, printre care „The Wonder Years” și „Roseanne”, înainte de a juca în mai multe episoade, la începutul anilor 2000, în „Gideon's Crossing”.

Dane a devenit un personaj permanent al melodramei medicale din sezonul 3 până în sezonul 9, reluând rolul încă o dată, în 2021, în timpul celui de-al 17-lea sezon al serialului de lungă durată.

În timpul colaborării sale cu „Grey’s”, Dane a apărut și în mai multe filme populare, printre care „X-Men: The Last Stand”, „Marley & Me” și „Burlesque”.

În 2019, a interpretat rolul lui Cal Jacobs, tatăl sever și distant al lui Nate, personajul interpretat de Jacob Elordi, în serialul „Euphoria”. Dane a reluat rolul în al doilea sezon al serialului aclamat și este listat ca urmând să apară în mult așteptatul al treilea și ultimul sezon al serialului, în această primăvară.

Dane a rămas activ până destul de recent, apărând toamna trecută într-un episod din „Brilliant Minds”, unde a interpretat rolul unui pompier care suferea de SLA.

Producătorul executiv Michael Grassi a declarat pentru Deadline, la acea vreme, că echipa lui Dane a luat legătura cu ei pentru a le spune că actorul era fan al serialului și că ar dori să apară în el. Grassi, la rândul său, fan al lui Dane, a spus că era „foarte încântat de oportunitatea de a spune o poveste alături de el”.

O „luptă până la ultima suflare”

Dane a vorbit deschis despre viața cu SLA, de când și-a anunțat diagnosticul în aprilie 2025, și a depus eforturi susținute pentru a promova cercetarea și asistența în domeniul bolilor neurodegenerative.

Într-o declarație făcută la acea vreme, Dane a spus că se simte „recunoscător” pentru sprijinul familiei sale, care l-a ajutat să treacă prin acest „nou capitol”, și că este norocos să poată continua să lucreze, pregătindu-se să se întoarcă pe platoul de filmare al serialului „Euphoria”.

În iunie, în timpul primului său interviu televizat, de la dezvăluirea diagnosticului, Dane a vorbit deschis despre unele dintre simptomele care au dus la descoperirea diagnosticului său, spunând emisiunii „Good Morning America” de la ABC că totul a început cu „o slăbiciune a mâinii drepte”.

ALS afectează progresiv celulele nervoase din creier și măduva spinării, care fac ca mușchii părții superioare și inferioare a corpului să funcționeze, potrivit ALS Association, o organizație non-profit care se ocupă de cercetarea bolii și oferă resurse persoanelor care suferă de aceasta.

În prezent, nu există un tratament cunoscut.

„La sfârșitul zilei, tot ce vreau să fac este să petrec timp cu familia mea și să lucrez puțin, dacă pot”, a declarat el pentru ABC, în iunie.

„Nu cred că aceasta este sfârșitul poveștii mele. Pur și simplu nu simt, în inima mea, că acesta este sfârșitul meu”, a adăugat actorul.

Dane a continuat să militeze pentru adoptarea unei legislații care să abordeze cercetarea în domeniul bolilor neurodegenerative.

Dane era tatăl a două fiice adolescente, avute cu actrița Rebecca Gayheart.