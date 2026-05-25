Vibrația zilei este 8 și să avem grijă cu banii! Să-i cerem pe cei care ni se cuvin.

Horoscop 26 mai 2026 – GEMENI

Noutăți la serviciu, în viața personală — o să începeți o viață nouă și multe lucruri vor fi pe măsura așteptărilor, iar unele o să vă lase fără cuvinte. Se poate să vă dați acordul pentru un business care vă poate aduce mulți bani în cont și o să vă impuneți condițiile și punctul de vedere.

Horoscop 26 mai 2026 – RAC

O să vă pese și de voi, să vă îngrijiți, poate încercați o dietă și o să vă duceți și la sală ori poate la fizio, kineto, să mai îndreptați oase, mușchi. O să apelați la prieteni, rude, să vă ajute ca să vă mutați sau să faceți niște lucruri complicate pe-acasă.

Horoscop 26 mai 2026 – LEU

Poate vă depuneți CV-ul pentru un post, o funcție, ca să vă reinventați, că aveți nevoie de stimulente, de provocări, ca să accesați resursele interioare atât de valoroase. O să vă cointereseze un grup să lucrați împreună și să vă vedeți și în timpul liber, poate un team building le-ar îmbina pe cele două.

Horoscop 26 mai 2026 – FECIOARĂ

O să dați zor să vă achitați onorabil de treburile de serviciu și să vă duceți și la un spectacol, o conferință, după orele de program — pare să fie o zi plină ochi de evenimente. Se poate să faceți o rezervare la tren, avion, hotel, ca să plecați pentru câteva zile într-o stațiune de agrement, la distracție.

Horoscop 26 mai 2026 – BALANȚĂ

E cineva interesat de o colaborare, poate fi în particular, și să vă puneți toată măiestria în funcțiune ca să lansați pe piață un produs de supercalitate. Se poate rezolva la cafea o problemă care ține de sfera sentimentală și poate dați cărțile pe față să vedeți ce scârțâie în relație, ca s-o îmbunătățiți.

Horoscop 26 mai 2026 – SCORPION

Poate reușiți să creați o mai bună comunicare cu șeful, că e păcat de efortul depus, și cu atât mai mult dacă urmăriți o promovare. Se poate să faceți cunoștință cu cineva care e cam iute din fire și o să dureze ceva până să vă acomodați.

Horoscop 26 mai 2026 – SĂGETĂTOR

E nevoie de priceperea voastră în cadrul unui proiect și o să faceți cumva să alocați timp și acestei activități, că or să vină niște bani de acolo. O să vă faceți, de pe acum, program de weekend ca să scoateți partenerul de cuplu la plimbare într-o stațiune turistică — îi faceți o surpriză.

Horoscop 26 mai 2026 – CAPRICORN

Sunt treburi mai complicate la serviciu și o să vă străduiți să le gestionați cu succes, că or să se împartă bonusuri și vreți să vă aibă în vedere și pe voi șefii. Poate o să vă rupeți din timpul liber să dați o mână de ajutor unor prieteni, că aveți un hobby comun.

Horoscop 26 mai 2026 – VĂRSĂTOR

Poate vine de undeva o finanțare și o să vă puteți continua proiectele care înghețaseră din lipsă de fonduri și o să ajungeți cu bine la termenul de predare. Se poate să fiți invitați la o ceremonie în weekend, poate se căsătoresc niște prieteni sau își botează copilul și poate chiar sunteți nași.

Horoscop 26 mai 2026 – PEȘTI

O să aveți mai multe drumuri de făcut o vreme, poate vreo două luni o să tot faceți naveta să rezolvați tot felul de lucruri și pot fi și cursuri într-un sediu mai departe de casă. O să vă chivernisiți banii să vă ajungă pentru cele obligatorii și pentru acele lucruri care vă fac plăcere, să mai și respirați.

Horoscop 26 mai 2026 – BERBEC

Poate vă așezați la masa negocierilor și n-o să pierdeți timpul, o să fiți expeditivi, că știți ce vă doriți, vă cunoașteți și valoarea și o să vă bucurați de o colaborare fructuoasă. Poate faceți o verificare a banilor din cont să vedeți dacă puteți începe o afacere pe cont propriu sau vă asociați cu cineva.

Horoscop 26 mai 2026 – TAUR

E o comunicare mult mai bună cu anturajul colegial și o să vă mobilizați cu toții să faceți lucruri de cea mai bună calitate, să fiți demni de toată admirația. A apărut o motivație suplimentară să faceți diverse lucruri, dintre cele pentru care n-ați fi ridicat un deget până acum, dar ceva s-a schimbat.