Cum vezi live online performanța Juliei Sauter la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: patinaj artistic feminin

Julia Sauter, singura reprezentantă a României la patinaj artistic, evoluează joi seară în programul liber feminin de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina.

Concursul începe la ora 20:00, iar performanța patinatoarei române va fi transmisă în direct pe TVR1, începând cu ora 21:00. Postul poate fi urmărit live online pe platforma VOYO. La ce oră intră Julia Sauter pe patinoar Programul liber feminin de la patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 debutează joi, 19 februarie 2026, de la ora 20:00 (ora României). Cele 24 de patinatoare calificate intră în concurs în ordinea crescătoare a scorurilor obținute la programul scurt, astfel că primele care patinează sunt cele cu punctajele mai mici, iar ultimele sunt marile favorite. Julia Sauter, reprezentanta României în proba de patinaj artistic feminin, clasată pe locul 16 după programul scurt cu un scor de 63,13 puncte, va fi a noua patinatoare care intră pe gheață, fiind programată în a doua grupă.

Unde poți vedea live performanța Juliei Sauter: TVR1 și VOYO Performanța Juliei Sauter va fi transmisă în direct pe TVR1, postul național care deține drepturile de difuzare ale Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 în România, disponibil online pe VOYO. Transmisia televizată începe la ora 21:00, ceea ce înseamnă că telespectatorii vor putea urmări cea mai importantă parte a concursului, inclusiv evoluțiile marilor favorite pentru medalii. Performanța Juliei Sauter poate fi urmărit live online pe platforma VOYO, disponibilă atât în browser, cât și ca aplicație pentru dispozitive mobile.

Cine este Julia Sauter Julia Franziska Sauter s-a născut pe 18 iunie 1997 în Weingarten, Württemberg, Germania, și reprezintă România în competițiile internaționale de patinaj artistic. De-a lungul carierei, ea a cucerit douăsprezece medalii internaționale la seniori și nouă titluri naționale ale României. A ajuns în segmentul final la trei Campionate Mondiale și patru Campionate Europene, obținând rezultate în top zece la trei ediții ale Campionatului European. Patinatoarea este antrenată de Roxana Luca și și-a exprimat intenția de a deveni antrenoare și coregrafă cu normă întreagă după retragerea din activitatea competițională. O carieră construită cu sacrificii Drumul Juliei Sauter spre Jocurile Olimpice nu a fost lipsit de dificultăți. Din cauza lipsei de finanțare din partea Federației Române de Patinaj Artistic, sportiva a fost nevoită să muncească simultan în mai multe domenii pentru a-și acoperi cheltuielile de pregătire: a lucrat ca ajutor pentru copii într-o școală, ca ospătară part-time și ca antrenoare de patinaj artistic la patinoarul din Ravensburg. Abia în 2023 clubul său a reușit să îi asigure finanțarea necesară, permițându-i să renunțe la joburile part-time, deși continuă să antreneze și să creeze coregrafii la patinoar. Cel mai bun scor al carierei, obținut la momentul potrivit La programul scurt, Julia Sauter a stabilit un nou record personal cu 63,13 puncte, terminând pe locul 16 în clasamentul general al acestei faze. Performanța i-a asigurat calificarea printre cele 24 de patinatoare care concurează joi seară în programul liber, faza decisivă a competiției.

Lupta pentru medalii: Japonia și SUA, principalele favorite Concursul de joi seară promite o bătălie strânsă pentru aurul olimpic, cu cel puțin cinci patinatoare cu șanse reale la podium. Japonia pornește cu cel mai solid lot, plasând trei sportive în primele patru poziții după programul scurt. Ami Nakai, în vârstă de 17 ani, a condus după programul scurt cu 78,71 puncte, reușind și un triplu Axel. Kaori Sakamoto, triplă campioană mondială și medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing 2022, a terminat pe locul doi cu 77,23 puncte, în timp ce Mone Chiba s-a clasat pe patru cu 74,00 puncte. Cele trei japoneze alimentează speranțele unei națiuni pentru un podium 100% nipon. Statele Unite mizează pe Alysa Liu, campioana mondială en titre, clasată pe locul trei după programul scurt cu 76,59 puncte. Americancele încearcă să pună capăt unei perioade de 24 de ani fără aur olimpic la feminin în patinajul artistic, ultima victorie aparținând Sarei Hughes la Salt Lake City, în 2002. Surprizele posibile: Petrosian și Gubanova În ecuația medaliilor intră și Adeliia Petrosian, atletă neutră cu origini rusești, clasată pe locul cinci după programul scurt cu 72,89 puncte. Aceasta are capacitatea de a executa sărituri cvadruple în programul liber, ceea ce ar putea schimba radical clasamentul, deși riscul de ratare este semnificativ. Un alt nume de urmărit este Anastasiia Gubanova, care reprezintă Georgia și a terminat programul scurt pe locul șase cu 71,77 puncte. Patinatoarea a demonstrat constanță pe parcursul întregii competiții și rămâne un candidat serios pentru podium.

Precedentul din proba masculină: surprizele sunt posibile Istoria ediției curente a Jocurilor Olimpice arată că nimic nu este bătut în cuie înainte de programul liber. La proba masculină, kazahul Mikhail Shaidorov a urcat de pe locul cinci după programul scurt direct pe prima treaptă a podiumului, cu o evoluție perfectă în care a reușit cinci sărituri cvadruple. Un scenariu similar a fost înregistrat și la proba de perechi, unde japonezii Riku Miura și Ryuichi Kihara au recuperat un handicap similar, cucerind primul titlu olimpic al Japoniei la perechi din istorie.

Cel mai bun rezultat al României la Milano-Cortina 2026 Până la proba de joi seară, cel mai bun rezultat al delegației române la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 a fost locul cinci cucerit de echipajul de bob cu două persoane format din Mihai Tentea și George Iordache. România este reprezentată la această ediție de 28 de sportivi și o rezervă, în discipline precum biatlon, bob, sanie, sărituri cu schiurile, schi alpin, schi fond și snowboard.

Ordinea intrării în concurs la programul liber de la patinaj artistic feminin la JO 2026 Lorine Schild (Franța) – 55.63 în programul scurt Livia Kaiser (Elveția) – 55.69 în programul scurt Mariia Seniuk (Israel) – 58.61 în programul scurt Kimmy Repond (Elveția) – 59.20 în programul scurt Ruiyang Zhang (China) – 59.38 în programul scurt Ekaterina Kurakova (Polonia) – 60.14 în programul scurt Lara Naki Gutmann (Italia) – 61.56 în programul scurt Olga Mikutina (Austria) – 61.72 în programul scurt Julia Sauter (România) – 63.13 în programul scurt Iida Karhunen (Finlanda) – 65.06 în programul scurt Jia Shin (Coreea de Sud) – 65.66 în programul scurt Amber Glenn (Statele Unite) – 67.39 în programul scurt Sofia Samodelkina (Kazahstan) – 68.47 în programul scurt Nina Pinzarrone (Belgia) – 68.97 în programul scurt Niina Petrokina (Estonia) – 69.63 în programul scurt Haein Lee (Coreea de Sud) – 70.07 în programul scurt Isabeau Levito (SUA) – 70.84 în programul scurt Loena Hendrickx (Belgia) – 70.93 în programul scurt Anastasiia Gubanova (Georgia) – 71.77 în programul scurt Adeliia Petrosian (Atlet neutru) – 72.89 în programul scurt Mone Chiba (Japonia) – 74.00 în programul scurt Alysa Liu (Statele Unite) – 76.59 în programul scurt Kaori Sakamoto (Japonia) – 77.23 în programul scurt Ami Nakai (Japonia) – 78.71 în programul scurt

