Ilie Năstase, după ce Simona Halep a anunțat că se retrage: ”A fost cea mai bună din lume, nu? Mai mult nu putea să fie”

"Nu vreau să plâng", le-a transmis sportiva admiratorilor, după care le-a multumitit alor ei, aflați în tribună, cu lacrimi în ochi.

Presa internațională a reacționat la anunțul Simonei, iar fanii, de la simplii iubitori ai tenisului, până la mari vedete din lumea sportului, i-au transmis acesteia mulțumiri.

Nimic nu anunța că avea să fie ultima dată când Simona Halep pășește pe terenul de tenis. Abia se întorsese după 99 de zile, în care a fost chinuită de o accidentare.

Lipsa meciurilor din ultima vreme și-a spus cuvântul, iar fostul lider mondial a pierdut rapid primul set cu italianca Bronzetti. În partea a doua nu a reușit să întoarcă scorul.

Un meci scurt, care ascunde însă o suferință lungă. Resemnată, dar în același timp împlinită, Simona Halep a făcut anunțul: ”Din punct de vedere sportiv sunt o persoană foarte împlinită și ceea ce am realizat în tenis pot să spun că nici măcar nu am visat când eram copil, dar am muncit pentru asta. Îmi iau la revedere pe terenul de tenis. Chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună, a fost cu tot sufletul. Nu vreau să plâng, este un lucru frumos, că am ajuns numărul 1 mondial, am câștigat Grand Slam-uri, e tot ce mi-am dorit.”

Aproape 15 ani de carieră, 2 trofee de Grand Slam câștigate și 3 finale jucate, 24 de titluri WTA, 64 de săptămâni petrecute pe locul 1 în clasamentul tenisului feminin mondial.

Toate acestea au făcut din Simona Halep una dintre cele mai cunoscute jucătoare din lume.

În 2014 avea să ajungă în prima finală de Grand Slam. Se întâmpla la Roland Garros. A pierdut în fața rusoaicei Maria Sharapova, meci considerat de mulți specialiști printre cele mai frumoase finale ale Openului Francez.

În 2017 visul i s-a împlinit. Simona Halep ajungea pentru prima oră pe primul loc în clasamentul mondial.

Anul 2018 îl începe cu o nouă finală de Grand Slam, la Australian Open. A pierdut și de această dată, dar câteva luni mai târziu și-a luat revanșa la Paris, după o finală disputată cu americanca Stephens.

Cel mai dorit trofeu din tenis avea să ajungă în vitrina Simonei în 2019. Simona ajungea în finala turneului de la Wimbledon, iar rezultatul a șocat o lume întreagă. În doar 56 de minute, românca i-a predat o lecție de tenis americancei Serena Williams. Sub privirile membrilor Familiei Regale a Marii Britanii, Simona se înscria pe lista prestigioasă a campionilor de la All England Club.

Însă a venit anul 2022, anul de cotitură. Simona a picat un test antidoping făcut la US Open și a urmat calvarul. Imediat a fost suspendată din circuit, iar în 2023 un Tribunal independent de la Londra i-a interzis să mai joace tenis 4 ani. Simona a atacat decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, susținând că nu a luat cu intenție substanța interzisă, iar după lungi audieri pedeapsa i-a fost redusă la 9 luni.

S-a întors în tenis anul trecut, la Miami, dar cei doi ani de pauză și-au spus cuvântul.

Halep a fost în top nu doar pe teren, ci și în materie de câștiguri. A reușit să strângă din tenis peste 40 de milioane de dolari, fiind a treia cea mai bine plătită jucătoare după surorile Williams:

1. Serena Williams - 94.816.730 euro

2. Venus Williams - 42.648.578 euro

3. Simona Halep - 40.232.663 euro

Celebrul ziar de sport francez L'Equipe, The Guardian, BBC, Washington Post sau The Atheltic au scris despre retragerea Simonei Halep.

Emoționată, ea a ținut să mulțumească în primul rând familiei: ”Tata, mama, fratele. Ei au fost din prima clipă alături de mine și fără ei cu siguranță n-aș fi putut să fiu ce sunt astăzi și vreau să le mulțumesc și să le spun că îi iubesc foarte mult, pentru că mă susțin în orice decizie aș lua.”

Ilie Năstase, fost nr. 1 ATP: ”A fost cea mai bună din lume, nu? Mai mult nu putea să fie, mai sus de locul unu. E foarte greu când stai doi ani de zile și nu pui mâna pe rachetă - sau pui foarte puțin - și nu ai ritm nu ai meciuri, e foarte greu, oricine ai fi, și numărul unu!.”

Foștii colegi de generație i-au transmis și ei mesaje Simonei.

"O parte din mine s-a retras cu tine. 27 de ani de amintiri. Îți mulțumesc!", a scris Sorana Cîrstea pe Instagram.

Horia Tecău înțelege perfect motivele pentru care a luat această decizie.

Simona a spus că nu are planuri de viitor, dar că există viață și după tenis.

