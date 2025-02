Gabriela Ruse, despre retragerea Simonei Halep: Ce ai lăsat în urmă în tenisul românesc nu va putea fi egalat vreodată

„Această postare este pentru şi despre tine. Ştiu că, poate, în acest moment, cuvintele unei colege din tenis nu par atât de importante, dar vreau să ştii că îţi scriu din suflet. Încep prin a-ţi mulţumi pentru toate emoţiile pe care mi le-ai oferit când eram o tânără jucătoare şi te priveam cu admiraţie.

Mi-ai fost idol până în ziua în care mi-am dat seama că va trebui să te înfrunt pe teren. Recunosc, am simţit un amestec de emoţii când am aflat despre suspendarea ta, dar cred cu tărie că ceea ce ai lăsat în urmă în tenisul românesc nu va putea fi egalat vreodată. Îţi mulţumesc că m-ai făcut să cred că şi mica Gabriela Ruse poate ajunge să joace pe cele mai mari arene ale lumii. Sper ca noul capitol din viaţa ta să fie la fel de frumos precum a fost cariera ta", a scris Ruse pe pagina sa de Instagram.

Simona Halep și-a anuntaț retragerea din tenis

Jucătoarea de tenis Simona Halep, fostă număr 1 mondial, a vorbit despre retragerea din activitate, marţi seara, după ce a fost învinsă de italianca Lucia Bronzetti, cu 6-1, 6-1, în prima rundă a turneului Transylvania Open (WTA 250), spunând că întotdeauna a fost realistă, iar în momentul de faţă corpul său nu mai duce atât de mult ca să revină la nivelul de dinainte.

În conferinţa de presă de după meci, Halep a fost ezitantă în privinţa finalului carierei sale, afirmând că nu mai vrea să-şi facă planuri şi că vrea să se odihnească pentru că se simte epuizată din punct de vedere profesional.

Întrebată o dacă este un adio definitiv din tenisul profesionist, Halep a afirmat că nu poate spune ce îi rezervă viaţa:

„Nu ştii niciodată ce se va întâmpla în această viaţă, dar este un 'La revedere' pe terenul de tenis aici la Cluj, în faţa oamenilor care mi-au arătat mereu iubire şi foarte multă căldură. Astăzi am înţeles că este decizia corectă, pentru că dacă nu te antrenezi 100% în fiecare zi, nu poţi să faci faţă. Iar eu nu sunt genul care să fiu doar pe teren. În momentul de faţă nu îmi fac planuri, voi vedea ce se va întâmpla în viitor.

Poate că am luat decizii nu foarte bune, dar nu regret niciodată. Aşa că sunt împăcată şi din punctul ăsta de vedere. Am făcut ceea ce poate nimeni nu şi-ar fi închipuit, să ajung de la Constanţa să joc tenis pe cele mai mari arene, cu o familie care m-a susţinut şi care a avut încredere în mine. Deci, fără regrete privim înainte şi să fim bucuroşi că am avut aşa ceva în sportul românesc".

Halep încheie o carieră în care a câştigat două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros în 2018 şi la Wimbledon în 2019, a mai jucat trei finale, dintre care două la Roland Garros (2014, 2017) şi una la Australian Open (2018).

Simona Halep a fost numărul unu mondial (prima oară pe 9 octombrie 2017) timp de 64 de săptămâni, cucerind 24 de titluri la simplu şi unul la dublu, dar disputând şi alte 19 finale (18 la simplu, una la dublu).

Halep nu a jucat niciun meci oficial din 29 august 2022 până în 19 martie 2024, fiind suspendată provizoriu după un test antidoping pozitiv la US Open 2022.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus, pe 5 martie 2024, la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) în acest caz de contaminare a unui supliment alimentar.

