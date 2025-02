Simona Halep și-a anuntaț retragerea din tenis: „Iau această decizie cu sufletul împăcat. Vreau doar să mă odihnesc”

„Sunt împăcată, ştiu că nu am greşit cu nimic faţă de tenis. Vreau doar să mă odihnesc, sunt jucătoare de tenis profesionistă epuizată din punct de vedere emoţional. Vreau să las viaţa să mă surprindă. Nu ştiu ce se va întâmpla în viaţă, dar este un „La Revedere” din tenis, aici la Cluj, acasă. Am înţeles că este decizia corectă, că dacă nu te antrenezi zi de zi, nu poţi face faţă. Nu am regrete, privim înainte, poate aşa a fost să fie”, a declarat Halep, într-o conferinţă de presă la Cluj.

Halep a fost învinsă de italianca Lucia Bronzetti, locul 72 mondial, în 59 de minute de joc.

Simona a pierdut primul set, scor 1-6, după 28 de minute, iar pe al doilea cu acelaşi scor după 31 de minute.

Pentru prezenţa în primul tur, Halep va primi 2.975 de dolari şi un punct WTA, notează News.ro.

Halep (33 de ani) a jucat şi la dublu la Transylvania Open, unde ea şi Ana Bogdan au fost eliminate în runda inaugurală.

Halep: „Este viață și după tenis”

După meciul de la Cluj-Napoca, Simona Halep a lăsat se să înțeleagă că acesta ar fi fost ultimul ei meci în cadrul turneului din Cluj-Napoca.

Când a fost întrebată de Raluca Olaru dacă ar avea ceva să transmită publicului clujean, Simona Halep a replicat: „Nu știu dacă cu tristețe sau cu bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă, dar iau această decizie cu sufletul împăcat și întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde am fost. E foarte greu să ajung acolo și știu cât de greu e” a declarat Simona Halep.

„Este viață și după tenis. Sunt o persoană foarte împlinită, din punct de vedere sportiv. De aceea, am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau „la revedere” pe terenul de tenis. Chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună, am jucat din tot sufletul. Mă bucur mult că ați venit. Cine știe dacă mă voi mai întoarce, dar, pentru moment, e ultima dată când am jucat aici. Nu vreau să plâng. Am fost număr unu mondial. Am câștigat Grand Slam-uri. Viața merge înainte. Este viață și după tenis. O să joc tenis în continuare, dar, ca să fiu competitivă, necesită mult mai mult, iar în momentul ăsta nu se mai poate,” a completat Simona Halep.

„Abia respiram pe teren”

„E puțin greu să vorbesc. În primul rând, vreau să vă mulțumesc. Pot să spun că acest teren este casa mea. În România, mă simt cel mai bine aici. Mereu am avut parte de multă dragoste. Au fost multe meciuri pe care le-am jucat cu tot sufletul. Multe le-am câștigat, au fost și meciuri pierdute, dar energia voastră mi-a umplut sufletul. S-a și văzut astăzi, că abia respiram pe teren. E o emoție aparte și vreau să vă mulțumesc” a declarat Simona Halep, imediat după încheierea duelului.

„Din punct de vedere, sunt o persoană foarte împlinită. Ceea ce am realizat în tenis, nici măcar nu visam, când eram copil,” a adăugat Simona Halep., potrivit Sport.ro.

