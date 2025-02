Cariera Simonei Halep, în imagini. Momentele în care ne-a făcut să fim mândri | GALERIE FOTO

Halep a fost învinsă de italianca Lucia Bronzetti, locul 72 mondial, în 59 de minute de joc. Ea a pierdut primul set, scor 1-6, după 28 de minute, iar pe al doilea cu acelaşi scor după 31 de minute.

După meciul de la Cluj-Napoca, Simona Halep a lăsat se să înțeleagă că acesta este ultimul său meci. Decizia ei de a se retrage a fost confirmată și de tatăl ei.

„Nu știu dacă cu tristețe sau cu bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă, dar iau această decizie cu sufletul împăcat și întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde am fost. E foarte greu să ajung acolo și știu cât de greu e”, a declarat Simona Halep.

„Este viață și după tenis. Sunt o persoană foarte împlinită, din punct de vedere sportiv. De aceea, am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau „la revedere” pe terenul de tenis. Chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună, am jucat din tot sufletul. Mă bucur mult că ați venit. Cine știe dacă mă voi mai întoarce, dar, pentru moment, e ultima dată când am jucat aici. Nu vreau să plâng. Am fost număr unu mondial. Am câștigat Grand Slam-uri. Viața merge înainte. Este viață și după tenis. O să joc tenis în continuare, dar, ca să fiu competitivă, necesită mult mai mult, iar în momentul ăsta nu se mai poate”, a mai completat Simona Halep.

Cariera Simonei Halep, în cifre

Simona Halep, sportiva din Constanţa, lasă în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA.

Titluri WTA de simplu: 24 - Melbourne, Toronto - 2022; Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) - 2020, Wimbledon (Grand Slam) - 2019, Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 18 - Cluj-0Napoca (2021); Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) - 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

Titluri la dublu: 1, Shenzhen - 2018, în echipă cu Irina Begu;

Finală (dublu): 1, Montreal - în 2016, în echipă cu Monica Niculescu;

Meciuri câştigate - meciuri pierdute: 579-238;

Premii totale: 40,203,437 milioane de dolari;

Cea mai înaltă clasare în ierarhia WTA: Locul 1 (64 de săptămâni).

De-a lungul cariernte, Halep a acumulat câștiguri totale de 40.232.663 de dolari din turneele la care a participat, situându-se pe locul al treilea în clasamentul all-time al câștigurilor din tenisul feminin. Este depășită doar de surorile Serena și Venus Williams, cu 94, respectiv 42 de milioane de dolari, conform WTA.

Pe lângă premiile obținute pe teren, Simona Halep a beneficiat de contracte de sponsorizare semnificative cu branduri de renume precum Nike, Wilson și Hublot, care i-au sporit considerabil veniturile.

