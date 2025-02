Sorana Cîrstea, mesaj emoţionant pentru Simona Halep după retragere: „Am plâns. O parte din mine s-a retras cu tine”

Cîrstea a notat, pe Facebook, că o parte din ea s-a retras cu Halep şi i-a mulţumit fostului lider WTA pentru tot ce a făcut pentru tenis.

"Ne ştim de când aveam 7 ani şi am împărtăşit atât de multe. În seara aceasta (n.r. – marţi seară) am plâns pentru că o parte din mine s-a retras cu tine. MULŢUMESC pentru tot ce ai făcut pentru sportul nostru, pentru România şi pentru noi. Să te bucuri de acest nou capitol al vieţii, campioano. Ne vedem curând pe partea cealaltă", este mesajul Soranei Cîrstea.

Simona Halep și-a anuntaț retragerea din tenis

Simona Halep, în vârstă de 33 de ani, și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist la scurt timp după eliminarea din primul tur Transylvania Open, turneul de la Cluj-Napoca dotat cu premii de 275.094 de dolari, transmis LIVE pe VOYO și PRO Arena.

„Sunt împăcată, ştiu că nu am greşit cu nimic faţă de tenis. Vreau doar să mă odihnesc, sunt jucătoare de tenis profesionistă epuizată din punct de vedere emoţional. Vreau să las viaţa să mă surprindă. Nu ştiu ce se va întâmpla în viaţă, dar este un „La Revedere” din tenis, aici la Cluj, acasă. Am înţeles că este decizia corectă, că dacă nu te antrenezi zi de zi, nu poţi face faţă. Nu am regrete, privim înainte, poate aşa a fost să fie”, a declarat Halep, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca.

Stere Halep, tatăl Simonei Halep, a confirmat că jucătoarea din Constanţa a decis să se retragă din tenis.

„Emoţiile sunt atât de mari încât nu se pot exprima în cuvinte. A venit şi momentul acesta pentru Simona ca şi ea să îşi ia la revedere. Orice început are şi un sfârşit. Îi mulţumim lui Dumnezeu că a ieşit sănătoasă şi i s-au îndeplinit toate visurile. Nu, decizia nu se mai poate întoarce. Simona, ca să intre iar în circuit, ar trebui ca la turnee de 250.000 de dolari să joace calificări, ceea ce nu permitem. Simona nu îşi permite aşa ceva. Ea a decis să se retragă aşa cum a început, cu mare bucurie. Cu mare bucurie a închis şi această carieră de mare succes. Simona a fost un simbol al României şi al românilor. Pe toate arenele din lume au fost românii aproape de Simona şi au susţinut-o. Este incredibil! Sunt multe de spus...", a declarat Stere Halep, care a fost prezent la Cluj-Napoca la ultimul meci al Simonei, conform sport.ro.

Halep a anunțat decizia pe terenul de la Transylvania Open, după ce a fost învinsă de italianca Lucia Bronzetti, locul 72 mondial, în 59 de minute de joc.

Simona a pierdut primul set, scor 1-6, după 28 de minute, iar pe al doilea cu acelaşi scor după 31 de minute.

