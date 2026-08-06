După Marc Cucurella, care și-a făcut un tatuaj pe braț cu chipul antrenorului său, Luis de la Fuente, după victoria Spaniei la Cupa Mondială din 2026, este rândul lui Gavi să-și țină promisiunea, potrivit News.ro.

Înainte de începerea competiției, jucătorul Barcelonei a anunțat, pe 19 iulie, că își va vopsi părul în roz dacă La Roja va câștiga turneul.

Gavi și-a respectat promisiunea făcută înaintea turneului

Datorită lui Ferran Torres, tânărul mijlocaș spaniol (22 de ani) a mers la coafor. Două fotografii cu noua tunsoare a lui Gavi au fost postate pe contul său de Instagram, dezvăluind vopsirea în roz.

„Un om de cuvânt”, a scris el în legenda postării sale.

Pe lângă postarea lui Gavi, coaforul său a distribuit un videoclip care prezintă toți pașii transformării părului campionului spaniol. Și Gavi însuși nu a ezitat să se radă în cap înainte de a-și decolora părul și a-l vopsi într-un roz foarte aprins.

Lamine Yamal l-a tachinat pe coechipierul său

Lamine Yamal nu a ratat ocazia să-și tachineze coechipierul. Jucătorul Barcelonei a comentat cu emoji-uri de râs cu lacrimi sub fotografiile lui Gavi.

Gavi mai are câteva zile la dispoziție pentru a se bucura de vacanță înainte de a se întoarce la antrenamente pe 12 august.