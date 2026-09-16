Tot acolo, președinta Comisiei European a prezentat prioritățile Uniunii pentru anul viitor.

Una dintre propunerile concrete îi privește pe copii. Cei sub 13 ani nu ar mai trebui să aibă voie la rețelele sociale și la jocuri online, iar între 13 și 15 ani părinții ar trebui să fie cei care să le poată deschide conturi. Detaliile acestei propuneri le vom afla joi de la Comisia Europeană. Dar miza principală rămâne relansarea economică. Trebuie redusă povara administrativă, birocrația, iar autorizațiile trebuie să fie date mult mai ușor. Reformarea acestui sistem trebuie făcută de Uniunea Europeană, împreună cu statele membre. Totodată, trebuie reduse dependențele față de China. Deficitul comercial cu Beijingul ajunge la 1.000.000.000 euro pe zi.

Factura la energie reprezintă o altă problemă. Depindem în continuare foarte mult de combustibilii fosili din afara Europei, iar conflictul din Strâmtoarea Ormuz ne-au adus la factura de plată încă 90 de miliarde de euro. Așa că Uniunea Europeană vrea ca până în 2020 să dubleze ponderea capacităților de energie nucleară și regenerabilă.

Inteligența artificială trebuie să coboare din telefon în viața de zi cu zi. Iar exemplul dat aici, la Strasbourg a fost screening-ul pentru mamografii, care a redus mortalitatea cu 30-40% și asta și-a cum spunea președinta Comisiei Europene, inteligența artificială nu va înlocui niciodată un medic atunci când vei primi o veste proastă.

Iar pentru apărare, Europa vrea să dezvolte, împreună cu Ucraina, un sistem modular și accesibil de apărare antirachetă.