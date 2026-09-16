În total, în judeţ sunt 87 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ.

"Noul Cod al urbanismului a modificat foarte multe. În acest moment, la nivelul judeţului, în afară de CJ, Primăria Râmnicu Sărat, Primăria municipiului Buzău şi Primăria Merei, nimeni nu mai poate emite documente în domeniul urbanismului. Sunt 31 de localităţi care au convenţie cu CJ, deci le dăm noi suportul legal de a emite în acest moment. Împreună cu Asociaţia Comunelor şi cu municipiul Buzău încercăm să găsim cele mai bune soluţii. Este o soluţie de a crea şi o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, unde să avem un arhitect pentru tot judeţul, inclusiv pentru municipii. Trebuie să luăm nişte decizii rapide să deblocăm situaţia creată prin noul Cod de urbanism. Dacă nu au specialişti în domeniul urbanistic, nu mai au dreptul să emită niciun document", a declarat preşedintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu.

La nivelul comunelor, aleşii locali vorbesc despre un blocaj în domeniul urbanismului, în situaţia în care angajarea unui arhitect şef este dificilă, din perspectiva resursei umane şi a salarizării.

Din punctul acestora de vedere, soluţia ar fi o formă de asociere între UAT-uri sau externalizarea serviciului de urbanism.

"Noi suntem în discuţii avansate la nivel asociativ cu Asociaţia Judeţeană a Comunelor, să înfiinţeze dumnealor un compartiment de urbanism şi să externalizăm către dumnealor acest serviciu. Nu suntem autorizaţi în acest sens al urbanismului să emitem certificat de urbanism, să emitem autorizaţii de construire. Până acum funcţionam cu avizul de structură şi aşa vom funcţiona şi în continuare cu avizul CJ, mai ales pe proiectele mari. Pe autorizaţia persoanelor fizice, la case de locuit, ne descurcam în regim propriu. Schimbând legislaţia, nu mai avem competenţă în acest domeniu. Aveam un funcţionar public căruia îi delegasem acest serviciu de urbanism şi, în colaborare cu CJ, făcea acest serviciu. O soluţie este şi un arhitect şef, dar există un deficit major de specialişti şi nu vin pe un salariu de câteva mii de lei, nu poţi să ai mai mult decât salariul viceprimarului, care e în jur de 4.000 şi ceva. E un blocaj, trebuia să proroge termenul de aplicare al acestei legi. Legea e bună pentru siguranţa oamenilor şi a construcţiilor, dar a produs un blocaj", a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei Chiojdu, Gheorghe Neamţu.

Codul urbanismului vizează o abordare preventivă, bazată pe monitorizarea stării construcţiilor, dar şi dezvoltarea sustenabilă a localităţilor, a transmis Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.