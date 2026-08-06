Printre aceste comori europene se află Gent, un oraș belgian care reușește să combine farmecul Evului Mediu cu energia unei comunități moderne și vibrante, scrie Express.

Considerat adesea o alternativă mai relaxată la celebrul Bruges, Gent oferă vizitatorilor aceeași arhitectură impresionantă și aceleași peisaje de poveste, dar păstrează în același timp ritmul unui oraș viu, în care oamenii locuiesc, muncesc și studiază.

Gent, orașul în care istoria medievală se întâlnește cu viața modernă

Centrul istoric al orașului este una dintre principalele atracții pentru turiști, datorită clădirilor medievale perfect conservate, canalelor pitorești și străzilor pietruite care creează senzația unei călătorii în timp.

Gent reușește să păstreze echilibrul între trecut și prezent. Comunitatea numeroasă de studenți aduce energie orașului, iar cafenelele, restaurantele și spațiile culturale contribuie la o atmosferă relaxată și autentică.

Pentru cei care vor să descopere un oraș european cu personalitate, Gent poate fi alegerea ideală.

Una dintre cele mai spectaculoase atracții ale orașului este Castelul Gravensteen, o fortăreață medievală impresionantă construită pe malul canalelor.

Vizitatorii pot explora zidurile masive de piatră, turnurile de apărare și încăperile vechi de secole, descoperind povești despre viața nobililor, războinicilor și conducătorilor din Evul Mediu.

Castelul a fost construit în anul 1180 de Filip de Alsacia, conte de Flandra, având rolul de simbol al autorității și de punct strategic de apărare. Numele său înseamnă „Castelul Conților”, deoarece aici s-au aflat odinioară sediul și reședința conților de Flandra.

Astăzi, turiștii pot pătrunde în bastioanele și camerele subterane ale fortăreței, unde descoperă fragmente din istoria zbuciumată a regiunii.

O plimbare pe canale, una dintre experiențele de neratat în Gent

Pentru a vedea orașul dintr-o perspectivă diferită, turiștii aleg adesea o plimbare cu barca pe canalele istorice.

Traseele de pe apă oferă imagini spectaculoase cu clădirile medievale, podurile elegante și fațadele care se reflectă în canalele liniștite. Este una dintre cele mai relaxante modalități de a descoperi farmecul arhitectural al orașului.

O vizită în Gent nu este completă fără o incursiune în gastronomia locală.

Orașul îi întâmpină pe turiști cu preparate belgiene renumite, de la vafe crocante și ciocolată fină până la tocănițe flamande consistente și preparate din fructe de mare.

Cafenelele de pe malul canalelor sunt locuri ideale pentru o pauză relaxantă, iar tavernele ascunse pe străduțele pietruite oferă ocazia de a descoperi specialități locale într-un cadru autentic.

Destinația perfectă pentru o escapadă de câteva zile

Gent este considerat unul dintre cele mai atractive orașe belgiene pentru o vacanță scurtă. Spre deosebire de Bruges, unde atmosfera este dominată de turism, Gent păstrează un aer mai local și mai relaxat.

Străzile sale prietenoase cu pietonii și traseele pentru biciclete permit explorarea orașului într-un ritm liniștit, fără grabă.

Pentru majoritatea vizitatorilor, două-trei zile sunt suficiente pentru a descoperi principalele atracții, dar și pentru plimbări de-a lungul canalelor, seri petrecute în cafenele și momente de relaxare în centrul istoric.

Datorită poziției sale centrale, Gent este și o bază excelentă pentru excursii de o zi către alte orașe belgiene importante, precum Bruxelles, Bruges sau Anvers.