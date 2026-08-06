Ilie Bolojan, după ședința de Guvern: „Am aprobat planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice”

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Astfel, Bolojan a anunțat înființarea unui centru operativ național în energie și posibile limitări de consum pentru clienții industriali, în contextul crizei generate de secetă. El a subliniat că locuințele cetățenilor nu vor fi afectate de aceste măsuri.

De asemenea, a explicat că una dintre hotărârile adoptate aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, un document care vizează mai multe tipuri de situații de criză, nu doar cea energetică.

„E un plan general care are în vedere mai multe riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Și acest plan general prevede măsurile care se aplică în astfel de situații. Cine poate fi afectat, cine nu poate fi afectat și sigur, cine conduce aceste măsuri în situația de criză”, a declarat Bolojan.

Ca urmare a acestui plan, va fi format un centru operativ național în sectorul energetic, pentru care premierul demis urma să semneze un ordin joi după-amiază (06 august).

Cine face parte din centrul operativ național

Potrivit lui Bolojan, centrul operativ va reuni reprezentanți ai principalilor producători și furnizori de energie din România.

„Acest centru operativ cuprinde reprezentanții principalilor producători de energie din România și furnizori, în jur de 15 reprezentanți care în această situație vor conduce operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile care se impun în situația de criză în care ne găsim”, a mai spus premierul demis.

Producție la capacitate maximă și importuri din țările vecine

Bolojan a detaliat măsurile deja luate pentru a asigura funcționarea la capacitate maximă a grupurilor de producție de energie, mai ales în orele de vârf ale serii.

„Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem pe toate sursele de producție să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă sau să le avem pregătite pentru a putea furniza puterea maximă la orele de vârf. E vorba de orele de seară, așa cum am precizat, de la 19 până la 23”, a explicat el.

De asemenea, premierul demis a precizat că lucrările de reparații la grupurile de producție au fost oprite, iar echipamentele au fost redate producției, în timp ce lucrările de mentenanță aflate în desfășurare au fost accelerate.

Un alt element important ține de importul de electricitate din țările vecine, în special în orele de seară.

„Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate, normele de seară cu țările vecine cu care avem interconexiuni. Avem interconexiuni care ne permit să importăm 4000 de megawați cu Bulgaria, cu Serbia, cu Ungaria și cu Ucraina”, a spus Bolojan, adăugând că exporturile de energie se vor face exclusiv în orele în care există excedent de producție.

Posibile limitări pentru clienții industriali, nu și pentru populație - într-o nouă ședință extraordinară de Guvern

Limitarea consumului pentru anumiți clienți industriali racordați la Sistemul Energetic Național este o măsură care ar urma să fie stabilită printr-o nouă hotărâre de Guvern.

„De asemenea, acest plan are în vedere limitarea consumului nții industriali. Subliniez pentru clienții industriali care sunt racordați la Sistemul Energetic Național pe tranșe de clienți, lucru care îl vom stabili în cursul zilei de mâine, mâine urmând să avem o hotărâre de Guvern, din nou, o ședință extraordinară în care să aprobăm aceste tranșe și să mandatămă dispeceratul Transelectrica să ia aceste măsuri cu o notificare prealabilă de 24 de ore pentru acești consumatori industriali”, a precizat premierul demis.

Bolojan a ținut să clarifice faptul că locuințele personale nu vor fi afectate de eventualele restricții.

„Subliniez că locuințele personale, cetățenii nu vor fi limitați sau deconectați, deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri”, a spus el.

De la eventualele limitări vor fi exceptați și consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă.

„De asemenea, consumatori ai căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale, nu știu, sanatorii sau alte activități care nu pot fi întrerupte, stații care alimentează unități de gaze, de țiței și așa mai departe, nu vor fi incluși în acest normativ”, a explicat premierul demis.

Potrivit acestuia, odată adoptat, normativul va fi publicat, iar Transelectrica va decide, în funcție de situația din piață, dacă va notifica sau nu, cu 24 de ore înainte, eventualii consumatori industriali afectați.

„Suntem în situația în care în prezent nu avem, deci probleme să luăm astfel de măsuri, dar adoptarea acestor hotărâri ne pregătește pentru o situație posibilă pe care o putem avea în perioada următoare”, a mai spus Bolojan.

Situația de la Cernavodă, în atenția Guvernului

Premierul demis a vorbit și despre situația centralei nucleare de la Cernavodă, unde unul dintre grupuri funcționează la limită, din cauza debitului scăzut al Dunării.

„Cel mai important grup pe care îl avem astăzi și care are o situație de funcționare la limită, este cel de la Cernavodă, grupul doi, care produce 650 de megawați și lucrările care se desfășoară în aceste zile pe Dunăre”, a afirmat Bolojan.

El a menționat că se desfășoară lucrări de dragaj și de eliminare a unui obstacol care blochează parțial cursul Dunării, precum și operațiuni de scufundare de barje, toate având scopul de a menține un debit suficient pe brațul Dunărea Veche.

„Partea de dragaj, partea de eliminare a acelui pinten care obturează cursul Dunării, partea de scufundare de barje, care se derulează astăzi și probabil mâine, sunt măsuri care urmăresc menținerea unui debit corespunzător pe brațul Dunărea Veche și la Cernavodă, în așa fel încât, chiar dacă prognozele sunt de reducere și în zilele următoare a debitului Dunării la intrarea în țară, să avem prin aceste măsuri un debit care să ne permită ca acest grup să funcționeze la capacitatea maximă”, a mai spus premierul demis.