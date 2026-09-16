Sunt apreciate pentru băuturile servite, atmosferă, decor, istoria lor, dar și pentru legătura cu viața comunității. Cel mai bine clasat este un bar din Timișoara, care are la subsol şi un muzeu al comunismului.

O casă veche din Timişoara unde se strâng oameni la un pahar sau la o piesă de teatru apare pe locul 22 în topul din acest an al celor mai bune 100 de baruri din Europa. Localul a fost înființat de un grup de actori.

Câteva trepte mai jos, a fost reconstituit un apartament din perioada comunistă. Aparate de radio, jucării, discuri și obiecte casnice sunt expuse la „Muzeul Consumatorului Comunist”.

Ce locuri completează lista

Un centru cultural din Cluj, cu muzică și dansurile populare maghiare, se află pe locul 69 în clasament.

Iar un local istoric din Capitală, deschis în secolul al XIX-lea, a convins cu interiorul neogotic, vitraliile și frescele sale spectaculoase. Este pe locul 43 în clasament.

Locul atrage mulţi clienţi străini, cu mâncarea tradițională și cu berea proprie.

Turist din Portugalia: Este unic, mai ales vitraliile de acolo. Și berea este unică. Nu este ușor să găsești în afară bere nefiltrată.

La alcătuirea topului, cei de la European Bar Guide - un ghid online independent, înfiinţat acum 9 ani de un britanic - au luat în calcul 1.600 de localuri.

Au contat calitatea și varietatea băuturilor, decorul, atmosfera, evenimentele și raportul calitate–preț, dar și legătura cu viața comunității. Primul loc este ocupat de un bar din Budapesta, care găzduiește și o piață de producători locali în fiecare duminică, alături de concerte și proiecții de film.