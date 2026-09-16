Astfel, statul speră ca strategia să contribuie la îmbunătățirea capacității de concentrare, a gândirii critice și a imaginației locuitorilor, scrie The Guardian.

În cadrul programului, cititorii acumulează puncte care pot fi transformate în sume mici de bani. Pentru a primi 1 dolar singaporez (aproximativ 80 de cenți americani), participanții trebuie să înregistreze 50 de sesiuni zilnice de lectură pe un site al guvernului.

O sesiune de lectură de cel puțin 15 minute este recompensată cu 20 de monede virtuale, iar pentru a primi un dolar este nevoie de 1.000 de monede. Este permisă o singură sesiune de lectură pe zi.

Melissa Tam, directoarea Bibliotecii Naționale din Singapore, a declarat că obiceiurile de lectură care pot fi menținute pe termen lung se construiesc prin pași mici și ușor de realizat.

„Trăim într-o lume a unei abundențe extraordinare de conținut, informații și stimuli. În orice moment, putem derula sute de titluri de știri, putem viziona un videoclip sau putem obține un rezumat despre aproape orice”, a declarat ea pentru Straits Times.

Guvernul analizează și modalități prin care rețelele sociale să fie mai puțin nocive pentru tinerii din Singapore, inclusiv introducerea unei limite zilnice de utilizare. Un studiu recent a constatat că „doomscrolling-ul” și dependența se numără printre cele mai dăunătoare efecte ale rețelelor sociale asupra tinerilor.

Nu este neobișnuit ca guvernul din Singapore să folosească stimulente financiare pentru a încerca să influențeze comportamentul cetățenilor. Printre inițiativele anterioare axate pe sănătate s-au numărat vouchere oferite pentru mersul pe jos și premii pentru atingerea unor obiective zilnice privind numărul de pași.

În ciuda preocupărilor guvernului legate de nivelul lecturii, elevii de 15 ani din Singapore s-au clasat recent pe primul loc la nivel mondial în ceea ce privește competențele de lectură, în cadrul testării PISA 2025, devansând China și Taiwan.