„Ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată realizate de către SC Sicor pe Splaiul Independenței, din Sectorul 6 al municipiului București, s-a produs o avarie asupra unui branșament al rețelei de distribuție a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranță, Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 6 august 2026, începând cu ora 10:50”, se arată într-un comunicat al companiei, potrivit Agerpres.

Ce străzi sunt afectate de întreruperea alimentării cu gaze

Potrivit sursei citate, în urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectați 534 de clienți casnici și non-casnici situați pe străzile General Popovăț Petre, Munții Gurghiului, Pietrele Doamnei, Piatra Craiului, Retezatului, Șoseaua Ciurel și Splaiul Independenței (parțial), din Sectorul 6 al municipiului București.

Când va fi reluată alimentarea cu gaze naturale

„Echipele Distrigaz Sud Rețele se află la fața locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face în cursul zilei de astăzi, 6 august 2026, în jurul orei 16:00. După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, notează distribuitorul de gaze naturale.

Distrigaz Sud Rețele operează rețeaua de distribuție de gaze naturale în 1.398 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României.