Ronaldo le-a cerut scuze suporterilor marți, dar l-a criticat totodată pe selecționerul Portugaliei, Jorge Jesus, și a declarat că va accepta orice „suspendare care i se va impune”, potrivit The Guardian.

Potrivit publicației portugheze A Bola, Federația Portugheză de Fotbal a confirmat deschiderea procedurii disciplinare.

„Fără a aduce atingere suspendării preventive automate la care a fost supus până la data inițierii procedurii, s-a decis suspendarea preventivă neautomată a jucătorului, iar procedura a fost declarată urgentă”, a transmis federația, potrivit publicației citate.

Cum și-a justificat sportul gestul

Ronaldo și-a prezentat propria versiune asupra disputei care a dus la plecarea sa din Copenhaga, înaintea meciului Portugaliei cu Danemarca, de săptămâna trecută, din Liga Națiunilor.

Fotbalistul a declarat că Jorge Jesus convenise cu el un plan potrivit căruia urma să lipsească de la meciurile cu Norvegia și Danemarca, pentru a-și gestiona starea fizică. Totuși, în ziua partidei cu Norvegia, selecționerul i-a spus că va juca 30 de minute.

„Toată lumea știe ce s-a întâmplat mai departe. M-am încălzit începând din repriza a doua, am urmărit cum trec minutele, dar nu am fost introdus pe teren”, a spus Ronaldo. „Antrenorul nu și-a respectat promisiunea făcută mie.”

Cristiano Ronaldo a revenit în fotbalul de club vineri, după o pauză internațională controversată cu Portugalia, și a marcat primul gol în victoria echipei Al-Nassr împotriva lui Diriyah, cu 3-0, în Liga Pro Saudită.