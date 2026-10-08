„Aș fi făcut la fel. Singura diferență e că i-aș fi spus mai întâi să se ducă dracului, dar cu siguranță aș fi plecat. Cred că asta a fost greșeala lui Cristiano: a plecat fără să-i spună individului să se ducă la naiba”, a declarat starul brazilian într-un interviu pentru Charla Podcast, potrivit Agerpres.

Fostul jucător de la FC Barcelona și Valencia l-a descris pe Cristiano drept un „tip foarte direct”, deși l-a lăudat și pe Jorge Jesus, numindu-l un antrenor „incredibil” care a ajutat-o pe Flamengo „să devină mai mare”. Totuși, el consideră că antrenorul portughez a dat dovadă de lipsă de onestitate dacă este adevărat că și-a încălcat promisiunea față de fostul atacant al lui Real Madrid.

Romario îl apără pe Cristiano Ronaldo: „O strângere de mână valorează mai mult decât orice”

„Frate, când cineva nu se ține de cuvânt față de tine... o strângere de mână valorează mai mult decât orice. Dacă cineva nu-și respectă promisiunea, e un om lipsit de onestitate. Dacă lucrurile s-au întâmplat așa cum a spus Ronaldo, atunci Ronaldo are dreptate”, a opinat el.

Astfel, Romario a justificat decizia drastică a lui CR7 de a părăsi cantonamentul pe 30 septembrie, după ce mai fusese „umilit o dată”, făcând încălzirea pe margine fără a apuca să joace în meciul din Liga Națiunilor împotriva Norvegiei.

„De ce să înduri umilința a doua oară? Mai bine pleci pur și simplu. Cât despre lucrurile pe care conveniseră să le spună la conferința de presă... n-a zis nimic”, a afirmat el.

Prin urmare, el bănuiește că Ronaldo „a simțit că i se arată lipsă de respect, că nu mai contează, și de aceea a plecat”.

Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul naționalei Portugaliei după meciul cu Norvegia

Atacantul echipei Al-Nassr a părăsit în mod brusc cantonamentul naționalei Portugaliei – în plină campanie din Liga Națiunilor – după o conferință de presă a lui Jorge Jesus, în care antrenorul a vorbit despre statutul de rezervă al jucătorului în meciul cu Norvegia, de la Oslo (2-1).

Căpitanul s-a încălzit timp de o jumătate de oră în timpul acelui meci, dar nu a jucat niciun minut, provocând o mare agitație în cadrul echipei naționale.