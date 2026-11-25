Francezul Kylian Mbappe, pe primul loc în clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor
Atacantul francez Kylian Mbappe, autorul unei duble pentru Real Madrid în meciul cu PSV Eindhoven (scor 5-1), a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, ediţia 2026-2027, cu un total de şase goluri.
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Atacantul francez este la egalitate cu grecul Anastasios Douvikas, jucătorul formaţiei Como, notează Agerpres.
Cei doi sunt urmaţi de norvegianul Erling Haaland (Manchester City) şi Nicolo Tresoldi (FC Bruges), ambii cu câte cinci reuşite.
Mbappe a ajuns la un total de 76 de goluri înscrise în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi, de la debutul său în fotbalul profesionist. El s-a apropiat şi mai mult de fostul său coechipier de la naţionala Franţei, Karim Benzema, ocupantul locului al patrulea în ierarhia all-time a marcatorilor din Liga Campionilor, cu 90 de goluri.
Internaţionalul francez, în vârstă de 27 de ani, a devenit marţi seara al doilea cel mai tânăr jucător din istoria Champions League care a atins borna de 75 de goluri, după argentinianul Lionel Messi.
Clasamentul marcatorilor din Liga Campionilor, 2026-2027:
6 goluri: Kylian Mbappe (Real Madrid), Douvikas (Como)
5 goluri: Haaland (Manchester City), Tresoldi (FC Bruges)
4 goluri: Batrakov (Galatasaray), Demirovic (VfB Stuttgart), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Guirassy (Borussia Dortmund), Kane (Bayern Munchen), Luis Javier Suarez (Sporting Lisabona), Malen (AS Roma), Raphinha (FC Barcelona)
3 goluri: Barcola (FC Liverpool), Ross Barkley (Aston Villa), Matheus Cunha (Manchester United), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Foden (Manchester City), Cucho Hernandez (Betis Sevilla), Nicolas Jackson (Aston Villa), Lamine Yamal (FC Barcelona), Alexis Mac Allister (FC Liverpool), McTominay (SSC Napoli), Nusa (RB Leipzig), Nico Paz (Como), Ferran Torres (PSG), Valverde (Real Madrid).
Clasamentul all-time al golgheterilor Champions League (fără preliminarii):
140 goluri: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United, Real Madrid, Juventus)
129 goluri: Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona, Paris Saint-Germain)
109 goluri: Robert Lewandowski (Polonia/Borussia Dortmund, Bayern Munchen, FC Barcelona)
90 goluri: Karim Benzema (Franţa/Lyon, Real Madrid)
76 goluri: Kylian Mbappe (Franţa/AS Monaco, PSG, Real Madrid)
71 goluri: Raul Gonzalez (Spania/Real Madrid, Schalke)
62 goluri: Erling Haaland (Norvegia/RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City)
58 goluri: Harry Kane (Tottenham Hotspur, Bayern Munchen)
57 goluri: Thomas Muller (Germania/Bayern Munchen)
56 goluri: Ruud van Nistelrooy (Olanda/PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)
50 goluri: Mohamed Salah (Egipt/FC Basel, AS Roma, Liverpool)
50 goluri: Thierry Henry (Franţa/Monaco, Arsenal, FC Barcelona)
48 goluri: Zlatan Ibrahimovic (Suedia/Ajax, Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)
48 goluri: Andrei Şevcenko (Ucraina/Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea)
46 goluri: Filippo Inzaghi (Italia/Juventus, AC Milan)
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