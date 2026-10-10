Victoria a plasat campioana en-titre la egalitate de puncte în spatele liderului Al-Qadsiah, la golaveraj, în etapa a opta, potrivit News.ro.

Ronaldo a părăsit lotul Portugaliei în perioada meciurilor internaționale

În perioada meciurilor internaționale, Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a părăsit lotul Portugaliei, pentru care a marcat 146 de goluri în 234 de apariții.

Într-o declarație lungă publicată marți, Ronaldo a spus că antrenorul Jorge Jesus nu și-a ținut cuvântul cu privire la atacant.

Ronaldo a câștigat titlul Arabiei Saudite în luna mai, avându-l pe Jesus ca antrenor la Al-Nassr, și a deschis scorul vineri, la mijlocul primei reprize.

Al-Nassr s-a impus cu 3-0 în fața lui Diriyah

Șutul lui Kingsley Coman din afara careului a fost blocat de portarul Waleed Abdullah, iar Ronaldo a fost acolo pentru a relua de la mică distanță, golul numărul 980 din cariera sa.

Samu Costa a adăugat al doilea gol pentru Al-Nassr, antrenată de fostul antrenor al lui Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, chiar înainte de pauză, iar Coman a pecetluit victoria cu 13 minute înainte de final.