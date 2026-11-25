Zlatan Ibrahimovici, o nouă provocare după retragerea din fotbal. Va juca un rol negativ într-un serial
Ziarul britanic „The Sun” anunţă că Zlatan Ibrahimovici se va alătura distribuţiei serialului „MobLand” (Imperiul Mafiei). Fostul atacant al AC Milan va interpreta un rol negativ.
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Viaţa lui Zlatan Ibrahimovici după retragerea din fotbal este foarte plină. Retras din activitate din iunie 2023, fostul internaţional suedez continuă să fie activ pe mai multe fronturi, potrivit News.ro.
Consilier strategic al AC Milan de la sfârşitul anului 2023, fostul jucător al PSG a fost, de asemenea, consultant pentru postul american Fox Sports în timpul Cupei Mondiale din 2026, alături de Thierry Henry.
„Ibra” şi-a început, de asemenea, o carieră în cinema. A apărut în mai multe documentare despre viaţa sa (Becoming Zlatan, I am Zlatan) sau în seriale sportive (Mourinho sau Monştrii fotbalului pe Netflix) şi a făcut parte din distribuţia filmului Asterix şi Obelix: Imperiul de Mijloc, lansat în 2023, unde a interpretat rolul războinicului roman Antivirus. Este primul său rol într-un lungmetraj, dar nu şi ultimul.
„Zlatan are exact fizicul ideal pentru a interpreta un personaj negativ”
După cum a indicat tabloidul britanic The Sun, fostul atacant se va alătura distribuţiei serialului MobLand (Imperiul Mafiei), al cărui sezon 2 s-a încheiat, alături de Tom Hardy, care interpretează personajul principal al serialului (Harry Da Souza), Pierce Brosnan şi Helen Mirren. Suedezul va interpreta rolul unui personaj negativ.
„Sosirea lui Zlatan în echipă stârneşte un mare entuziasm. Distribuţia este deja formată din vedete, dar această semnare surprinzătoare va contribui cu siguranţă la creşterea notorietăţii serialului şi la a-l face să fie în centrul atenţiei. Zlatan are exact fizicul ideal pentru a interpreta un personaj negativ, iar cu înălţimea sa de 196 de centimetri, are cu siguranţă o prezenţă impresionantă”, a declarat o sursă apropiată echipei de filmare pentru presa britanică.
Filmările pentru cel de-al treilea sezon urmează să înceapă în următoarele săptămâni, difuzarea fiind prevăzută pentru sfârşitul anului 2027.
Alături de Tom Hardy, Pierce Brosnan şi Helen Mirren, din distribuţia serialului mai fac parte Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer şi Toby Jones.
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