Plecarea neașteptată a lui Cristiano Ronaldo din cantonamentul naționalei Portugaliei, pe 30 septembrie, continuă să țină prima pagină a publicațiilor sportive. De această dată, mama sa, Dolores Aveiro, și-a exprimat sentimentele într-o declarație pentru publicația portugheză TV 7 Dias, citează Foot Africa.

Mama fotbalistului care a câștigat de cinci ori Balonul de Aur nu și-a ascuns emoțiile atunci când a vorbit despre modul în care fiul său a părăsit echipa națională.

„Sunt tristă, este normal. A fost un șoc. Fiul meu ar fi putut pleca pe ușa din față, dar, în schimb, a plecat pe ușa din spate. Dar nu contează, Dumnezeu va avea grijă de toate... Am plâns puțin. Este bine și să îți descarci sufletul. Acum trebuie să mergem mai departe”, a declarat Dolores Aveiro.

Ce i-a spus Cristiano Ronaldo mamei sale după plecarea de la națională

Dolores Aveiro a dezvăluit și o conversație privată pe care a avut-o cu fiul său după acest episod.

Cristiano Ronaldo i-ar fi spus: „Mamă, nu-ți face griji, îți voi spune adevărul când vom fi cu toții împreună”.

Mama fotbalistului l-ar fi sfătuit apoi să lase în urmă cele întâmplate și „să o ia mai ușor”.

Declarațiile vin la câteva zile după ce Ronaldo a publicat un mesaj dur pe rețelele de socializare, în care l-a criticat direct pe Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo nu ar mai dori să revină la națională cât timp Jorge Jesus este selecționer

Potrivit informațiilor apărute în presa portugheză, atacantul echipei Al-Nassr ar fi stabilit o condiție clară pentru a lua în calcul revenirea la echipa națională: nu ar mai dori să îmbrace tricoul Portugaliei atât timp cât Jorge Jesus rămâne selecționer.

Această poziție aruncă o umbră de incertitudine asupra viitorului său internațional.

La 41 de ani, fostul jucător al lui Real Madrid nu și-a anunțat oficial retragerea din echipa națională, însă revenirea sa ar depinde, potrivit acestor informații, de evoluția situației de pe banca tehnică a Portugaliei.

Naționala portugheză va trebui, astfel, să meargă mai departe în următoarele săptămâni fără ca această situație să fie clarificată, în condițiile în care Ronaldo rămâne unul dintre cele mai importante simboluri din istoria echipei și cel mai bun marcator al său din toate timpurile.