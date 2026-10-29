Cea mai recentă victorie a venit după o confruntare dificilă cu o formație Venezia foarte bine organizată, potrivit Inter. Antrenorul nerazzurrilor, Cristian Chivu, a analizat victoria obținută pe stadionul Penzo:

„Ne-a lipsit energia, am fost lenți în anumite momente și am fost surprinși de defensiva lor retrasă. Am fost lenți în atacarea liniei lor defensive, dar astfel de lucruri se pot întâmpla atunci când joci la fiecare trei zile.

Cristian Chivu, după victoria cu Venezia: „Am fost puțin norocoși”

Prima repriză mi-a amintit de acea celebră înfrângere cu 3-1 de la Catania, din 2010. Am fost puțin norocoși că am câștigat astăzi. Am continuat să credem și am dat tot ce am avut, dar am avut noroc.

Astfel de meciuri se întâmplă: uneori îți lipsește convingerea și crezi că poți obține victoria făcând strictul necesar. Dar trebuie să le recunoaștem meritele adversarilor, care ne-au obligat să jucăm în spații înguste și ne-au îngreunat jocul, împiedicându-ne să avem energia necesară și să facem demarcările potrivite.

Provedel ne-a ținut în joc astăzi, iar experiența, forța și determinarea ne-au ajutat să obținem victoria.

Vom aborda derby-ul cu 25 de puncte, știind unde ne aflăm în acest moment și fiind conștienți că trebuie să dăm tot ce avem mai bun. Avem doar câteva zile pentru a ne recăpăta energia, mai ales din punct de vedere mental.

Mă refer și la jucătorii pe care a trebuit să îi schimb la pauză pentru a modifica dinamica jocului. Derby-urile au propria lor poveste, iar noi vom fi pregătiți.

Chivu, despre Carlos și provocările echipei: „Avem multe lucruri de îmbunătățit”

Carlos se descurcă bine. Astăzi l-am folosit într-o linie defensivă de trei jucători pentru a ne proteja împotriva contraatacurilor, dar nici el nu s-a simțit în cea mai bună formă.

Este concentrat și dă întotdeauna totul. Ne-a fost de mare ajutor în ultima perioadă, la fel ca toți ceilalți. Suntem foarte mulțumiți de ceea ce face: ne oferă energie, forță, viteză și marchează și câteva goluri.

Nu este niciodată ușor să începi bine și să îți menții concentrarea, mai ales după un an atât de reușit.

Lucrăm pentru a rămâne cu picioarele pe pământ și pentru a păstra aceeași dorință de a câștiga, în timp ce urmărim noi obiective.

Am un grup de jucători implicați, care nu încetează niciodată să dea tot ce au mai bun, dar avem nevoie de un impuls suplimentar pentru a găsi determinarea pe care o cer atât de multe meciuri.

Avem multe lucruri de îmbunătățit din punct de vedere tehnic, tactic și mental. Sezoanele sunt lungi și știm că ceea ce am realizat în trecut nu mai contează.”