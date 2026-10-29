Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a transmis, miercuri, printr-o postare pe Facebook, că vor fi plase, şiruri de lumini, ţurţuri strălucitori şi globuri gigant de 80 de centimetri diametru, potrivit Agerpres.

Echipele de muncitori lucrează la montarea lor pe timpul nopţii, ca să nu încurce traficul. În primele două nopţi au intervenit pe bulevardul Lascăr Catargiu şi şoseaua Kiseleff şi continuă, în noaptea aceasta, pe şoseaua Kiseleff. Urmează, etapizat, următoarele bulevarde şi pieţe: şoseaua Aviatorilor, Calea Victoriei, bulevardele Regina Elisabeta, Magheru, I.C. Brătianu, Piaţa Romană şi Piaţa Constituţiei.

Feeria va începe în seara de 27 noiembrie, când se deschide Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei şi va dura până în ianuarie, după Sf. Ion.