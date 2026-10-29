Frații au fost găsiți în stare de inconștiență într-o cameră unde salteaua ardea mocnit. Medicii au încercat mai bine de o oră să-i resusciteze, însă fără succes.

Copiii erau crescuți doar de mamă, care se afla într-o altă încăpere în acele clipe. Incendiul ar fi pornit de la un radiator electric lăsat în funcțiune prea aproape de patul lor.

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Un apel la 112 a anunțat în jurul orei 20:00 că o încăpere dintr-o casă din Tălmaciu, județul Sibiu, este inundată de fum.

Pompierii i-au găsit pe cei doi frați - o fetiță de 2 ani și un băiețel de 4 ani - pe pat, în stare de inconștiență. Salteaua și așternuturile ardeau mocnit.

Copiii au fost preluați de medicii sosiți la fața locului, care au început imediat manevrele de resuscitare.

Dr. Elena Butănescu, medic primar SAJ Sibiu: Au fost găsiți în stop cardiorespirator, după o intoxicație cu fum. S-au făcut manevre de resuscitare, timp de o oră.

Frații erau crescuți doar de mamă, care se afla într-o altă cameră în acele clipe.

Ioan Oancea, primarul orașului Tălmaciu: Sunt chiriași. Nu îi aveam în evidența primăriei sau orașului Talmaciu.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere și distrugere din culpă. Ancheta va lămuri dacă mama copiilor poate fi trasă la răspundere pentru neglijență.