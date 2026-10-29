„Siguranţa în alimentarea cu gaze naturale, pregătirea infrastructurii pentru sezonul rece şi dezvoltarea capacităţilor de înmagazinare reprezintă priorităţi pentru securitatea energetică a României", a transmis Transgaz, miercuri seară, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Ion Sterian, directorul general al SNTGN Transgaz SA, a subliniat că Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale se află într-o stare stabilă şi bine echilibrată, după încheierea etapei de mentenanţă şi pregătire pentru sezonul rece.

„Avem un sistem stabil, bine echilibrat, s-a terminat perioada de mentenanţă", a declarat Ion Sterian, director general Transgaz.

1.500-2.000 de angajaţi sunt implicaţi în lucrări

Potrivit companiei, în cadrul activităţilor de pregătire a infrastructurii pentru sezonul rece, aproximativ 1.500-2.000 de angajaţi sunt implicaţi în lucrări, verificări şi măsuri destinate menţinerii siguranţei în exploatare a Sistemului Naţional de Transport.

„România se apropie de finalizarea ciclului de înmagazinare, cu un grad de umplere a depozitelor de aproximativ 88% şi cu perspectiva depăşirii unui volum de 2,8 miliarde de metri cubi de gaze naturale înmagazinate până la sfârşitul lunii octombrie. În acest context, directorul general al Transgaz a evidenţiat importanţa dezvoltării capacităţilor naţionale de înmagazinare, ca măsură strategică pentru creşterea rezilienţei sistemului energetic şi reducerea vulnerabilităţii la fluctuaţiile pieţei", se mai arată în comunicatul de presă citat.