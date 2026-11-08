Clubul o va sprijini financiar pe fiica sa Carla în vârstă de un an până la vârsta de 18 ani, potrivit News.ro.

O decizie dezvăluită sâmbătă aceasta de jurnaliştii Guillermo Rai şi Nnamdi Onyeagwara în The Athletic. „Vrem să fim alături de ea cel puţin până când va ajunge la vârsta adultă”, a declarat Antonio Manuel Porro Granados, directorul general al echipei Tenerife.

Condusă de acţionarul majoritar Rayco García, această iniţiativă depăşeşte cu mult obligaţiile legale ale clubului. „Vom oferi cel mai mare sprijin posibil la toate nivelurile”, a asigurat directorul executiv. Această promisiune face parte dintr-un val mult mai amplu de solidaritate.

O campanie de strângere de fonduri

Fostul atacant al clubului, Fran Sol, a lansat o campanie de strângere de fonduri care a strâns deja peste 100.000 de euro. Printre donatori se numără internaţionalii spanioli Álvaro Morata şi Álex Baena.

Potrivit The Athletic, familia lui Jesús de Miguel ar urma să primească, de asemenea, aproximativ 360.000 de euro drept compensaţie de bază.

Jucătorul în vârstă de 30 de ani a fost lovit luni la o fază a jocului de portarul clubului din Andorra, Jesus Owono. Jucătorii aflaţi în apropiere au chemat imediat echipele de urgenţă, iar Jesus de Miguel a fost transportat de urgenţă la spitalul din Tenerife, unde a fost iniţial internat într-o "stare stabilă, deşi gravă".

Victimă a unui stop cardiorespirator, acesta nu a supravieţuit şocului, în ciuda celor câteva ore petrecute la terapie intensivă,unde starea sa "s-a agravat din punct de vedere neurologic", potrivit clubului său.

El a fost înmormântat joi.