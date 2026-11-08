Aceasta nu reprezintă un record pentru această dată, arată datele furnizate AGERPRES de Paul Cioban, meteorolog de serviciu la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, valoarea minimă a fost consemnată în jurul orei 6:00, după care a început să crească rapid.

Scăderea de temperatură a fost favorizată de cerul senin, în absenţa norilor şi a ceţii, precum şi de condiţiile geografice specifice depresiunii.

„A fost minima cea mai scăzută din ţară, minus 10,5, însă nu s-a înregistrat record. (...) S-a caracterizat temporar geroasă (vremea - n.r.), dar numai în cursul dimineţii. Şi în dimineaţa următoare, mâine dimineaţă (luni - n.r.), ne aşteptăm în jur de aceeaşi temperatură", a spus meteorologul Paul Cioban.

Şi în celelalte zone ale judeţului Harghita s-au înregistrat temperaturi negative.

La Topliţa au fost minus 9,9 grade Celsius, la Joseni termometrele au arătat minus 8,5 grade, la staţia meteo Bucin au fost minus 6,5 grade Celsius, iar la Odorheiu Secuiesc s-au înregistrat minus 5,3 grade.

Aceste valori sunt obişnuite pentru judeţul Harghita, unde, în fiecare iarnă, se înregistrează frecvent unele dintre cele mai scăzute temperaturi din ţară.

Recordul minim de temperatură pentru data de 8 noiembrie la Miercurea-Ciuc a fost de minus 19,6 grade Celsius şi a fost înregistrat în anul 1988.

Meteorologul Paul Cioban a precizat că o valoare minimă apropiată de cea de duminică este aşteptată şi luni dimineaţă, iar apoi vremea se va încălzi treptat, cerul va deveni noros şi sunt posibile precipitaţii.

În perioada 12-13 noiembrie, temperaturile ar urma să depăşească valorile normale pentru această perioadă a anului, a arătat specialistul.