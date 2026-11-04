În prelungiri, acesta l-a faultat pe adversarul Jesús de Miguel, lovindu-l cu genunchiul în piept, iar fotbalistul a murit a doua zi, după ce a fost transportat la spital. Acum, Owono a vorbit pentru prima dată despre incidentul tragic, recunoscând că acestea au fost cele mai grele zile din viața sa, potrivit tn.nova.cz.

Owono l-a faultat pe adversar în apropierea liniei de mijloc a terenului, în momentul în care de Miguel ar fi putut declanșa un contraatac rapid. Portarul din Guineea Ecuatorială a sărit după minge și l-a lovit cu genunchiul în piept. Fotbalistul și-a pierdut cunoștința, iar inima i s-a oprit. Atacantul spaniol a murit la spital, a doua zi, la ora 8:00.

Prima reacție a portarului după moartea adversarului

Miercuri după-amiază, Owono a vorbit pentru prima dată despre întreaga situație, prin intermediul clubului.

„Acestea sunt cele mai grele zile din viața mea. Îmi este greu să găsesc cuvintele și îmi este foarte dificil să accept tot ceea ce s-a întâmplat. Simt o durere imensă pentru pierderea lui Jesús. Gândurile mele sunt alături de el, de familia sa și de toți cei care l-au iubit”, a declarat portarul în vârstă de 25 de ani.

„Știu că vor exista multe probleme care vor trebui rezolvate și, orice s-ar întâmpla, voi gestiona totul cu cel mai mare respect. Dar, în acest moment, sincer, nu mă pot gândi la nimic altceva decât la Jesús și la durerea prin care trecem. Odihnește-te în pace, Jesús”, a mai spus Owono.

Portarul, ținta atacurilor pe rețelele sociale

Pe lângă faptul că trebuie să trăiască cu gândul că faultul său a provocat moartea unui adversar, portarul se confruntă și cu numeroase atacuri verbale din partea suporterilor.

Aceștia l-au numit criminal pe rețelele sociale, ceea ce l-a determinat să își șteargă contul de Instagram.

În plus, fotbalistul trăiește în incertitudine cu privire la sancțiunea pe care ar putea să o primească. A fost eliminat cu cartonaș roșu pentru fault și riscă o suspendare mai lungă din partea comisiei de disciplină, dar s-ar putea confrunta și cu o pedeapsă în instanță.