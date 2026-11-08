Potrivit oficialilor IPJ, adolescentul reţinut este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, scrie Agerpres.

„Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în timp ce se afla în localitatea Uzunu, judeţul Giurgiu, în urma unor discuţii contradictorii, un tânăr, de 16 ani, ar fi fost agresat fizic cu un obiect contondent de către un alt tânăr, de 16 ani. La faţa locului a fost necesară intervenţia unui echipaj medical, care l-a transportat pe tânărul de 16 ani la o unitate spitalicească din municipiul Bucureşti, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. La data de 8 noiembrie a.c., pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, tânărul bănuit de săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe a fost reţinut, pentru 24 de ore", au precizat reprezentanţii IPJ Giurgiu.

Tatăl băiatului bătut s-a urcat într-un copac din fața spitalului pentru a protesta

Victima se află internată la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Marie Curie" din Bucureşti.

Reţinerea adolescentului de 16 ani a avut loc după ce, în cursul serii de sâmbătă, tatăl băiatului agresat a protestat în faţa clinicii din Bucureşti, în semn de nemulţumire faţă de lipsa de reacţie a autorităţilor în acest caz. El s-a urcat într-un copac, cerând oamenilor legii să ia măsuri împotriva adolescentului care i-a agresat copilul, potrivit unor imagini difuzate pe internet.