Atacantul în vârstă de 30 de ani al echipei Tenerife a suferit un stop cardiorespirator pe teren şi a decedat marţi dimineaţă. Potrivit Cadena Cope, Owono era „foarte afectat” de starea de sănătate a jucătorului înainte ca aceasta să se agraveze brusc, scrie News.ro.

Owono şi-a închis contul de Instagram

Jesus Owono se confruntă cu un val de critici şi insulte de la momentul incidentului tragic de luni.

Copleşit de insulte şi critici, Owono (25 de ani) şi-a închis contul de Instagram. Portarul din Andorra a provocat involuntar moartea atacantului echipei Tenerife, Jesus de Miguel, în urma unui şoc teribil în prelungirile meciului din Divizia a II-a spaniolă dintre cele două echipe. Ieşind foarte departe de careul său pentru a intercepta o pasă a adversarilor, internaţionalul din Ecuador şi Guineea (46 de selecţii) l-a lovit violent pe adversarul său cu genunchiul drept în partea superioară a corpului.

Huiduit şi numit „asasin” de către public

Victimă a unui stop cardiorespirator, Jesus de Miguel fusese resuscitat în ambulanţa care îl transporta spre spital. „De Miguel respiră spontan, deşi rămâne inconştient”, precizase un prim raport medical. Însă, în cursul nopţii, clubul său, CD Tenerife, a dat veşti mult mai îngrijorătoare. „Starea medicală a lui Jesus de Miguel s-a agravat din punct de vedere neurologic”, a indicat clubul, cu câteva ore înainte de a anunţa decesul jucătorului său marţi dimineaţă. Atacantul a încetat din viaţă în jurul orei 08:00.

Eliminat direct pentru gestul său necontrolat, Jesus Owono a fost huiduit de stadion şi numit „ucigaş” de către public în momentul în care a părăsit terenul. El a fost, de asemenea, ţinta unui val de critici pentru comportamentul său în timp ce se îndrepta spre vestiare, unii reproşându-i că a privit publicul de sus şi că nu şi-a plecat capul.

Imaginile cu lovitura fatală îl arată totuşi pe Owono întorcându-se pe urmele sale după ce, probabil, a constatat starea foarte gravă a lui Miguel. A alergat chiar spre acesta pentru a se interesa de starea lui, asistând neputincios la intervenţia echipelor medicale.